Maske uyarısı yapan sağlık çalışanına saldıran zanlı tutuklandı - Son Dakika

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesinde yatan bir hastanın yakını olan Furkan T.'yi maskesini doğru takması yönünde uyaran sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit, şüpheli tarafından saldırıya uğramıştı.

İstanbul Adalet Sarayı'na sevk olan şüpheli Furkan T., savcılıkta ifadesi alındıktan sonra "kamu görevlisini kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Maskesini doğru takması yönünde kendisini uyaran sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit'i darbederek gözünün yaralanmasına sebep olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Furkan T.'nin Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

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