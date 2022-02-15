Maskesiz hayatımız ne zaman başlayacak? Bakanlık yetkilileri müjdeyi verdi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı yetkilileri pandeminin seyriyle ilgili öngörülerini paylaştı. Son dönemde yoğun bir Omicron baskısı altında olan Türkiye için umut verici sonuçlar gelmeye başladı. Milyonların beklentisi, salgının bir an önce sona ermesi ve maske yasağının kaldırılması. Peki, maskeler ne zaman çıkacak?

MUHTEMELEN YAZ AYLARINDA...

Sağlık Bakanlığı yetkilileri salgınla ilgili öngörülerini Sabah'a anlattı. Salgının hızı yavaşlarken günlük testlerin pozitif çıkma oranları da düştü. Pik noktayı gördükten sonra mart ayının ortasından itibaren vakaların hızla düşmesi bekliyor. Yaz aylarında maskelere veda edilebileceği bile konuşuluyor.

ÖLENLERİN ÇOĞU AŞISIZ VE 65 YAŞ ÜSTÜ

Omicron varyantının hızla vakaları artırması hastaneye yatışlar ile ölümlere de yansımaya başladı. Ortaya çıkan rakamlar, vakaların yüzde 15'inin 65 yaş üstü olduğunu gösteriyor. Ölümlerin ise yüzde 85'i bu gruptan. Yani her gün ölenlerin 170'i 65 yaş üstü. Aşısız ya da eksik aşısı olanlar ezici çoğunluk. 60 yaş altı aşılı vatandaşlarda ölüm oranı son derece düşük. Aşı, yüzde 95.7'ye varan oranda ağır hastalık ve ölümleri engelliyor. Ancak halen 20 milyona yakın vatandaş hatırlatma dozlarını yaptırmış değil.

OMİCRON'UN YENİ VARYANTI BA2 YAYILIYOR!

Omicron'un yeni varyantı BA2 özellikle Hindistan, Filipinler ve Danimarka'da yayılıp baskın varyanta dönüşmeye başladı. Bunun nasıl bir etkiye sahip olacağı yakından takip ediliyor.

Son haftalarda rekor üstüne rekor kıran günlük vaka sayılarında bir duraksama başladı. Salgının hızı düşüşe geçti. Test pozitiflik oranları son günlerde yüzde 20'nin altına inerken (yüzde 24'lere kadar çıktı) virüsün üretme katsayısı ise 0.91'e düştü.

MARTTA PİK, ARDINDAN DA DÜŞÜŞ

Yeni dalganın birkaç hafta plato çizip hızla inişe geçmesi, önümüzdeki ayın ortasından itibaren bu düşüşün çok hızlanması bekleniyor.

Salgının gidişi iyimser senaryoları daha da destekliyor. Yeni bir varyant çıkmaması, havaların da ısınması ile açık mekanların kullanılmasıyla rakamların iyice düşmesi ve buna bağlı olarak kontrollerin azalması bekleniyor. Yaz aylarında ise maskeye bile veda edilebileceği ifade ediliyor. Aynı zamanda günlük vaka tablolarının da yayınlanmasına gerek kalmayacağı belirtiliyor.