MASKİ, 65 yaş üstü abonelerin borçlarını, evlerine giderek yapılandırıyor - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü. 65 yaş üstü, engelli ve kimsesiz abonelerin borçlarını, evlerine giderek yapılandırıyor.

MASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair 7256 sayılı kanun kapsamında su borcunu yapılandırmak isteyen 65 yaş üstü, engelli ve kimsesiz abonelerin evlerine gidilerek yapılandırma işlemleri gerçekleştiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üssü vatandaşların mağdur olmaması için çalışma başlattıklarını belirterek, "Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ile yapılandırma sürecinde vatandaşlarımıza gerekli kolaylıkların sağlanması noktasında bir takım görüşmelerimiz oldu. Bu doğrultuda MASKİ olarak önlemlerimizi aldık. Yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyen 65 yaş üstü, engelli ve kimsesiz abonelerimizin ayağına gidiyoruz. Böylelikle vatandaşlarımız riske girmemiş ve yapılandırma merkezimizdeki yoğunluğu azaltmış oluyoruz. Evinden çıkamayan abonelerimiz Alo 185 Çağrı Merkezimizi arayarak taleplerini iletebilirler." ifadelerini kullandı.