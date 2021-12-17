Üye Girişi
MASKİ, "Daha Temiz Bir Manisa İçin Hep Birlikte Çevremizi Koruyalım" - Son Dakika

MASKİ, "Daha Temiz Bir Manisa İçin Hep Birlikte Çevremizi Koruyalım"

17.12.2021 14:18
MASKİ, "Daha Temiz Bir Manisa İçin Hep Birlikte Çevremizi Koruyalım"

MASKİ Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz haftadan itibaren etkili olan yağışlı havalarda taşkın meydana gelmemesi amacıyla Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerindeki birçok mahallede sulama kanalları ve dere yataklarını temizledi.

İdare, dere yatakları ve kanallara çöp atılmaması konusunda vatandaşları uyararak, çevreye karşı bilinçli olmaya çağırdı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz haftadan itibaren etkili olan aşırı yağışlara karşı Meteoroloji İl Müdürlüğünün erken uyarı sistemi ile hareket ederek gerekli önlemleri aldı. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerine bağlı Aşağı Çobanisa, Bağyolu, Bayındırlık, Gülbahçe, Selimşahlar, Yeniköy, Üçpınar, Turgut Özal, Ahmet Bedevi, Kuşlubahçe, Atatürk ve Mareşal Fevzi Çakmak Mahallelerinden geçen dere ve sulama kanallarında yağış anında, öncesinde ve sonrasında su tahliye ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Ekiplerin yağış anında da yaptığı müdahaleler ile taşkın oluşmasının önüne geçildi.

"Dere yataklarına dökülen çöpler sel felaketi ile geri dönüyor"

İl genelindeki dereler ve su kanallarının sorumsuzca atılan çöpler nedeniyle tıkandığını ve büyük tehlike oluşturduğunu söyleyen MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "Manisa'da yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkınların önüne geçmek amacıyla idare olarak durmadan dere temizlik ve ıslah çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz haftadan itibaren etkili olan yağışlı havalarda da tüm ekiplerimiz ile sahadaki çalışmalarımızı sürdürdük. Temizlik çalışmalarında karşılaştığımız manzaralar hiç değişmiyor. Dere yatakları ve yağmur suyu kanalları bilinçsiz vatandaşlar tarafından çöplük gibi kullanılmaya devam ediyor. Bu durum maddi kayıplara neden oluyor, halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturuyor. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, dere yataklarını çöp olarak kullanmayalım. Temizlik esnasında yine çöp olarak adlandıracağımız her şey çıkmaya devam ediyor. Dere yataklarına dökülen çöpler sel felaketi taşkın olarak geri dönüyor. Vatandaşlarımızı bu konuda bilinçli olmaya çağırıyoruz. Lütfen hep birlikte çevremizi koruyalım" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Yunusemre, Manisa, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel MASKİ, 'Daha Temiz Bir Manisa İçin Hep Birlikte Çevremizi Koruyalım' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
14:02 Einstein'ın teorisi uzayda doğrulandı: Zaman genişlemesi ve 6 madde kanıtlandı
13:53 ''Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'' çalışması tamamlandı!
13:52 Son dakika: Dolara 5. müdahale
13:45 İddia: Bakanlık evdeki hayvanların sayısına sınırlama getiriyor
13:44 Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir
13:40 Son Dakika: Yükselişi durdurulamayan dolar, 17,17 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
13:37 Önemli takas! Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a, Cyle Larin Lille'e gidecek
13:35 Amatör casuslar için yeni yöntem: Akıllı telefonlar!
13:32 Aşk tatiline çıktılar: Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Paris'te
13:30 Ehliyet alacaklar dikkat! Devrim niteliğinde değişiklik geliyor
Doların zirveyi görmesiyle Fenerbahçeli Metin Sipahioğlu'ndan kulüplere çağrı geldi: Derhal kapanın Doların zirveyi görmesiyle Fenerbahçeli Metin Sipahioğlu'ndan kulüplere çağrı geldi: Derhal kapanın         
14:05
Son dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya beşinci müdahale! Dolar anında tepki verdi Son dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya beşinci müdahale! Dolar anında tepki verdi         
13:49
Önemli takas! Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a, Cyle Larin Lille'e gidecek Önemli takas! Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a, Cyle Larin Lille'e gidecek         
13:37
Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı! Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı!         
12:44
Aldattığı eşi şikayetçi oldu, cinayette azmettirici olduğu öne sürülen şahıs yakalandı Aldattığı eşi şikayetçi oldu, cinayette azmettirici olduğu öne sürülen şahıs yakalandı         
12:13
Son Dakika! Sahte içki sadece İstanbul'da 22 can aldı, 16 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor Son Dakika! Sahte içki sadece İstanbul'da 22 can aldı, 16 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor         
12:04
Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler         
11:17
Gece yarısı çıkan kavgada 21 yaşındaki genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü Gece yarısı çıkan kavgada 21 yaşındaki genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü         
10:51
8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı 8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı         
10:16
A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor         
10:11
60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı 60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı         
10:03
Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu! Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu!         
09:42
Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu         
09:04
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı         
17:38
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 14:25:30. #1.11#
SON DAKİKA: MASKİ, "Daha Temiz Bir Manisa İçin Hep Birlikte Çevremizi Koruyalım" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement