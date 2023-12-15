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MasterChef All Star'da Sergen ve Esra Arasında Tartışma Çıktı - Son Dakika
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MasterChef All Star'da Sergen ve Esra Arasında Tartışma Çıktı

MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Sergen'in oyun esnasında sürekli bağırmasından rahatsız olan Esra "Tersleyip durma sürekli. Kendine gel. Çocuk yok senin karşında" diyerek tepki gösterdi. Sergen'in "Çekil git başımdan" diyerek karşılık vermesi tansiyonu iyice yükseltti.

MasterChef All Star\'da Sergen ve Esra Arasında Tartışma Çıktı
15.12.2023 - 08:33,  Güncelleme: 08:38
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Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Sergen ve Esra arasında tartışma çıktı. Sergen'in sürekli bağırmasına tepki gösteren Esra, "Kendine gel. Çocuk yok senin karşında" diyerek isyan etti.

"SENİN KARŞINDA ÇOCUK MU VAR?"

Dokunulmazlık oyunu esnasında püresinin tezgahtan kaldırıldığını gören Sergen, Esra'ya "Siz nasıl bir insanmışsınız? Yemeği niye çöpe atıyorsun? Git patates haşla. Umurumda bile değil" diye bağırdı. Sergen'in sürekli ters cevap vermesinden rahatsız olunca "Bana bağırma. Tersleyip durma sürekli, senin karşında çocuk mu var? Yemeğine sahip çık. Getir götür yapıyorum size hayret bir şey ya" diyerek tepki gösterdi.

MasterChef All Star'da Sergen ve Esra birbirine girdi

"ÇEKİL GİT ŞU BAŞIMDAN"

Yemeğini yapmaya çalışan Sergen, Esra'nın yardım etmek istemesiyle iyice çılgına dönerek "Allah aşkına başımdan gider misin? Allah'ını peygamberini seviyorsan çekil git şu başımdan hadi. Git söylenme başka bir şey yap" dedi.

MasterChef All Star'da Sergen ve Esra birbirine girdi
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SON DAKİKA: MasterChef All Star'da Sergen ve Esra Arasında Tartışma Çıktı - Son Dakika
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