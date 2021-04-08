MasterChef şampiyonları Serhat Doğramacı ve Cemre Uyanık arasında fotoğraf krizi! Tartışmaya girdiler

Birçok eski MasterChef yarışmacısı, geçtiğimiz günlerde Dominik'e giderek Survivor yarışmacılarına yemek yaptı. Instagram hesabından adada arkadaşlarıyla çektirdiği pozunu paylaşan MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık'ın 2020 şampiyonu Serhat Doğramacıyı fotoğraftan silmesi tartışmanın fitilini ateşledi.

SERHAT'TAN HAMLE GECİKMEDİ

Cemre Uyanık'ın bu hareketine karşılıksız kalamayan Serhat Doğramacı ise kendi hesabından fotoğrafın tam halini paylaşıp "Hazmedemeyenleri boş verin" notunu yazarak sadece Cemre Uyanık'ı etiketlemedi. Kısa sürede tepkilerin odağı olan Uyanık, sosyal medya kullanıcılarından tepki çekince paylaşımındaki yorumlara sınırlandırma getirdi.

MİNİ ŞORTLU POZUYLA CEVAP VERDİ

Tartışmayı devam ettiren Uyanık, süper mini şortuyla bir karesini paylaşıp "Sahte insanların korumak istedikleri bir imajı vardır. Gerçek insanlar sadece umursamazlar. Umursamaz kaç kişiyiz ki" dedi.