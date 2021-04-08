Birçok eski MasterChef yarışmacısı, geçtiğimiz günlerde Dominik'e giderek Survivor yarışmacılarına yemek yaptı. Instagram hesabından adada arkadaşlarıyla çektirdiği pozunu paylaşan MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık'ın 2020 şampiyonu Serhat Doğramacıyı fotoğraftan silmesi tartışmanın fitilini ateşledi.
Cemre Uyanık'ın bu hareketine karşılıksız kalamayan Serhat Doğramacı ise kendi hesabından fotoğrafın tam halini paylaşıp "Hazmedemeyenleri boş verin" notunu yazarak sadece Cemre Uyanık'ı etiketlemedi. Kısa sürede tepkilerin odağı olan Uyanık, sosyal medya kullanıcılarından tepki çekince paylaşımındaki yorumlara sınırlandırma getirdi.
Tartışmayı devam ettiren Uyanık, süper mini şortuyla bir karesini paylaşıp "Sahte insanların korumak istedikleri bir imajı vardır. Gerçek insanlar sadece umursamazlar. Umursamaz kaç kişiyiz ki" dedi.
Kaynak: SonDakika.com
Son Dakika › Magazin › MasterChef şampiyonları Serhat Doğramacı ve Cemre Uyanık arasında fotoğraf krizi! Tartışmaya girdiler - Son Dakika Magazin