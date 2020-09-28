MasterChef Türkiye'de Emir ve Ebru arasında büyük gerginlik: Beni dövmeye kalktı - Son Dakika

MasterChef Türkiye'de Emir ve Ebru arasında büyük gerginlik: Beni dövmeye kalktı

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, Emir ve Ebru'nun gerginliğiyle sarsıldı. MasterChef çekimleri öncesinde Emir ve Ebru set arkasında tartışma yaşadı. Emir'in Ebru için 'ortalama bir oyuncu' demesi ortamı gerdi. Emir, "Ebru beni dövmeye kalktı, yumruk atacaktı" derken, Ebru ise üzerine yürüdüğünü kabul etti.

MasterChef Türkiye'de Emir ve Ebru arasında büyük gerginlik yaşandı. MasterChef çekimleri öncesinde Emir ve Ebru set arkasında tartışma yaşadı. Emir'in Ebru için 'ortalama bir oyuncu' demesi ortamı gerdi. Emir, "Ebru beni dövmeye kalktı, yumruk atacaktı" derken, Ebru ise üzerine yürüdüğünü kabul etti ve "Kimse aşçılığımla ilgili konuşamaz" ifadelerini kullandı. Yaşanan gerginliği anlatan Ebru, gözyaşlarına boğuldu.

MasterChef Türkiye'de 6. haftanın eleme oyunu başlamadan önce, arkadaşlarını balkondan takip eden Emir ve Ebru arasında gerilim yükseldi. Önceki gün stüdyo dışında ciddi bir tartışma yaşayan ikili o anları anlatırken yeni gerginlikler de yaşandı.

EMİR İÇİNİ DÖKTÜ

MasterChef yarışmacısı Emir, şeflerin kuliste yaşanan tartışmayı sorması üzerine, "Bir tartışma yaşadık. Ebru beni dövmeye kalktı üzerime geldi zor tuttular. Yumruk atacaktı bana. Sonra ben kötü ve hadsiz oluyorum" dedi.

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EBRU SERT ÇIKTI

Yaşananları gözyaşları içinde anlatan Ebru ise "Ben kimseye kendim hakkımda bir şey söyletmem. Aşçılığımla ilgili konuşamaz buna haddi yok. Evet üzerine yürüdüğüm doğrudur. Ben kötüler ve hadsizlerle bir arada olduğum sürece onlara uymayacağım. Ben neysem karakterim ortada ve bu şekilde devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

MEHMET ŞEF, ÖZÜR DİLEMELERİNİ İSTEDİ

Şef Mehmet Yalçınkaya ise iki yarışmacıyı uyararak birbirlerinden özür dilemelerini istedi. Mehmet Şef, "MasterChef'te kişisel saldırılara, tehditlere ve konuşmalara karşıyız. Herkesin karakteri ve kişiliği kendini ilgilendirir. Böyle bir şey tespit edersek ciddi uygulamalar yapacağımızı daha önce söyledik. Karşılıklı özür dilemenizi bekliyoruz" dedi. Yaşanan gerginliğin ardından Emir ve Ebru birbirlerinden özür diledi.

MasterChef Türkiye'de Emir ve Ebru arasında büyük gerginlik: Beni dövmeye kalktı

Türkiye, Şef, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 00:26

Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye'de Emir ve Ebru arasında büyük gerginlik: Beni dövmeye kalktı - Son Dakika Magazin

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