Mauritius turizmine THY damgası - Son Dakika
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Mauritius turizmine THY damgası

22.03.2022 10:40
Mauritius turizmine THY damgası

HİNT Okyanusu'nun egzotik adası olan ve yılda ortalama 1 milyon turiste ev sahipliği yapan Mauritius, Avrupalı turistlerin gözdesi haline geldi.

HİNT Okyanusu'nun egzotik adası olan ve yılda ortalama 1 milyon turiste ev sahipliği yapan Mauritius, Avrupalı turistlerin gözdesi haline geldi. 2015 yılından bu yana İstanbul'dan direkt uçuş yapan Türk Hava Yolları (THY) başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, Rusya, Ukrayna ve balkan ülkelerinden yolcuları bu adaya taşıyor.

Tropikal iklimiyle Hint Okyanusu'nun bulunan Mauritius, eşsiz güzelliğiyle büyülemeye devam ediyor.  Nesli tükenmiş Dodo kuşunun anavatanı olan bu ülkeye son yıllarda yapılan yatırımlar, artan otel sayısıyla başta THY olmak üzere havayolları şirketlerinin de ülkeye sefer başlatmasıyla turizmde sektöründe adından söz ettirmeye başladı. Yetkililer adaya gelen turist sayısı yaklaşık 1 milyon üzerinde olduğunu, Fransa, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa'dan ve dünyanın başka ülkelerinden turistler tercih etiklerini dile getirdiler. Koronavirüs salgını nedeniyle sınırlarını 2020 yılında kapatan ada ülkesi, 1 Ekim 2021 yılında yeniden kapılarını turistlere açtı. Ekim ayından bu yana yaklaşık 300 bin kişi bu ada ülkesine geldi.  Adada bulunan Sir Seewoosagur Ramgoolam Botanik Bahçesi, 1892 yılında kurulan çay fabrikası, Trou aux Biches Bech plajı, adanın en büyük koyu Gran Baie, erozyon sonucu oluşmuş 7 renkli Terresdes Sept Couleurs arazisi ve Hindularca kutsal kabul edilen Grand Bassin tapınağı turistlerin ilgisini çekiyor. Ayrıca bu adada golfun yanı sıra dalış, şnorkel başta olmak üzere birçok su sporu da yapılıyor.

1968 YILINDA BAĞIMSIZLIĞINI İLAN ETTİ

Mauritius 'a Portekizliler ilk defa 1498'de Vasco da Gama öncülüğünde geldi. Daha sonra Hollandalılar, Mauritius uzunca bir süre erzak ve malzeme temin üssü olarak kullandı. Adaya ülkelerinin şeker ihtiyacı için şeker kamışı eken Hollandalılar, burayı iklim şartları nedeniyle terk etmek zorunda kaldı. 1967'de yapılan referandumda ada ülkesi İngiltere'den ayrıldı ve 12 Mart 1968'de bağımsızlığını ilan etti.

KORONAVİRÜS İÇİN ÖNLEMLERİ ARTTIRDIK, GÜVENLİK BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Dünya'da turizm sektöründe adından söz ettiren Mauritius ile ilgili açıklamalarda bulunan ülkenin turizm direktörü Arvind Bundhun, "Ekim 2021 yılından bu zamana kadar 280 bine yakın dünyanın her yerinden turist ağırladık. Çok az Kovid-19 pozitif vakalarımız bu günlerde. Ne hastaneye kaldırılan ne de ölüm vakalarının yaşandığının altını çizmek isterim. Güvenlik ve lüks bizim ülke turizmimizin en önemli öğeleri" dedi.

12 AY TURİZMİN KALBİNİN ATTIĞI ADA

Ada ülkesindeki sayılı otel zincirlerinden biri olan Shandrani Beachcomber Resort and Spa'nın Genel Müdürü Rico Paoletti, "tropikal bir ada olduğu için tüm yıl turizm sezonu demek mümkün. Kışın bile sıcaklık 25-27 derece arasında. Kış sezonumuz olan Haziran ve Eylül arasındaki dönem çok iyidir. Sıcak sezon dediğimiz Ekim ve Şubat sonuna kadar devam dönemde sıcaklık biraz daha yüksek, 36-37 derece arasında olur ve nem oranı daha yüksek. Bu dönemde turistler çok yoğun gelir" şeklinde konuştu.

ADA ÜLKESİ TÜRK TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKMEYE BAŞLADI

2015 yılından bu yana başta Avrupa olmak üzere çok sayıda ülkeden turistleri bu adaya taşıyan havayolu şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları (THY) yüzde 85 doluluk oranıyla talepleri karşılıyor. Haftada 4 uçuşla yolcularına hizmet vererek ülke turizmine büyük katkı sağladıklarını ifade eden THY Mauritius Satış Şefi Mustafa Samancı ise şunları söyledi:

"Bu dönemsel olarak haftada 5 uçuş olarak da gerçekleşiyor. Buradaki talebe bağlı olarak ise şu an Türkiye'den buraya güzel bir talep var. İnsanlar burayı keşfetmek istiyor. Tropikal bir ada olması sayesinde Avrupa ve Balkan ülkelerinden gelen yolcu talepleri oluyor. Türk turistlerinin de bu ada ilgisini çekmeye başladı. Onları burada ağırlamak isteriz. Buradan da ticari anlamda Türkiye'yi keşif etmek anlamında da bir yoğunluk var."


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Türk Hava Yolları, Togo Cumhuriyeti, Hint Okyanusu, Mauritius, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Turizm Mauritius turizmine THY damgası - Son Dakika


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