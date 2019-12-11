Son Dakika Haberleri: Maurizio Sarri'den sürpriz çıkış; "Gebertirim"
Son Dakika Spor Maurizio Sarri'den sürpriz çıkış; 'Gebertirim' - Son Dakika Spor

Maurizio Sarri'den sürpriz çıkış; "Gebertirim"

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Şampiyonlar Ligi'nde Bayer Leverkusen ile karşılaşacak olan Juventus'ta teknik direktör Maurizio Sarri, bu maçın kendisi için öneminin büyük olduğunu vurguladı.

Maurizio Sarri'den sürpriz çıkış;

Spor Arena Dış Haber | Şampiyonlar Ligi'nde Bayer Leverkusen ile karşılaşacak olan Juventus'ta teknik direktör Maurizio Sarri, bu maçın kendisi için öneminin büyük olduğunu vurguladı.


Basın toplantısında konuşan Sarri, "Avrupa kupalarında 21 maçtır kaybetmiyorum. Rekorun 22 maç olduğunu okudum. Eğer Leverkusen'e yenilirsek, oyuncularımı gebertirim" şeklinde espri yaptı.


Juventus, Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda ilk 5 maçta 13 puan topladı ve gruptan lider çıkmayı garantiledi. Bayern Leverkusen ise Atletico Madrid ile ikincilik için yarışıyor.


Bayer Leverkusen, Leverkusen, Juventus, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:33 
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