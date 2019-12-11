Maurizio Sarri'den sürpriz çıkış;

Spor Arena Dış Haber | Şampiyonlar Ligi'nde Bayer Leverkusen ile karşılaşacak olan Juventus'ta teknik direktör Maurizio Sarri, bu maçın kendisi için öneminin büyük olduğunu vurguladı.



Basın toplantısında konuşan Sarri, "Avrupa kupalarında 21 maçtır kaybetmiyorum. Rekorun 22 maç olduğunu okudum. Eğer Leverkusen'e yenilirsek, oyuncularımı gebertirim" şeklinde espri yaptı.



Juventus, Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda ilk 5 maçta 13 puan topladı ve gruptan lider çıkmayı garantiledi. Bayern Leverkusen ise Atletico Madrid ile ikincilik için yarışıyor.



