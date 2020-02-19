Mauro Icardi'nin Galatasaray'a Attığı Goller - Son Dakika
Son Dakika Spor Mauro Icardi'nin Galatasaray'a Attığı Goller - Son Dakika Spor

Mauro Icardi'nin Galatasaray'a Attığı Goller

18 dakika önce

19 Şubat 1993 doğumlu İtalyan santrafor Mauro Icardi'nin Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a attığı golleri sizler için derledik.

19 Şubat 1993 doğumlu İtalyan santrafor Mauro Icardi'nin Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a attığı golleri sizler için derledik.

Mauro Icardi'nin Galatasaray'a Attığı Goller

Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 06:20 
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