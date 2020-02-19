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Mauro Icardi'nin Galatasaray'a Attığı Goller
18 dakika önce
19 Şubat 1993 doğumlu İtalyan santrafor Mauro Icardi'nin Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a attığı golleri sizler için derledik.
19 Şubat 1993 doğumlu İtalyan santrafor Mauro Icardi'nin Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a attığı golleri sizler için derledik.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 06:20
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