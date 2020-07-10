"Mavi gözlü şehir" doğası, denizi ve mor tarlalarıyla misafirlerini ağırlıyor - Son Dakika

"Mavi gözlü şehir" doğası, denizi ve mor tarlalarıyla misafirlerini ağırlıyor

"Mavi gözlü şehir" olarak adlandırılan Tekirdağ, doğal güzellikleri, lavanta tarlaları, tarihi yapıları ve mavi bayraklı plajlarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası başlatılan normalleşme sürecinde tatilcileri ağırlamaya başladı.

"Mavi gözlü şehir" olarak adlandırılan Tekirdağ, doğal güzellikleri, lavanta tarlaları, tarihi yapıları ve mavi bayraklı plajlarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası başlatılan normalleşme sürecinde tatilcileri ağırlamaya başladı.

Tekirdağ, ziyaretçilerine deniz, kum ve güneş üçgeninin hakim olduğu alışılmış turizmin dışında bozulmamış doğası ve "güvenli turizm sertifikalı" otelleriyle temiz bir çevrede doğayla iç içe tatil imkanı sunuyor.

Doğa tutkunlarına Ganos Dağı eteklerinde yürüyüş, Uçmakdere'de yamaç paraşütü, Ayvasıl mevkisinde dalış, Yeniköy'de kamp ve karavan turizmi, Saray ilçesinde Güneşkaya ve Güngörmez mağaralarını ziyaret etme fırsatı veren "mavi gözlü şehir", Marmara Denizi'ne 133 kilometre kıyı uzunluğu ve mavi bayraklı plajlarıyla da ilgi çekiyor.

Masmavi denizin yemyeşil ormanlarla bütünleştiği Tekirdağ'da ziyaretçiler, görüntüsü ve kokusuyla güzellikler sunan mor lavanta tarlalarını da gezme imkanı buluyor.

Maviyle yeşilin buluştuğu kent

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, kente çoğunlukla İstanbul, Edirne, Kırklareli gibi yakın şehirlerden tatilcilerin geldiğini söyledi.

Özellikle hafta sonları tatilci yoğunluğunun en üst seviyeye çıktığını anlatan Hacıoğlu, "İstanbul'a yakınlığı dolayısıyla Tekirdağ tam bir cazibe merkezi oldu. Pandemiden sonra turizm algısı da değişti. İnsanlar bir yerde uzun süre konaklamadan ziyade, bir yere gidip turizm aktivitelerini yaptıktan sonra akşamları eve dönmeyi tercih ediyorlar. Tekirdağ bunun için biçilmiş kaftan." dedi.

İşletmelerde koranavirüsle ilgili gerekli tedbirlerin alındığı aktaran Hacıoğlu, Ganos Dağı'nın yeşili ve Marmara Denizi'nin mavisiyle göze, yöresel lezzetlerle de damaklara hitap eden kentin misafirlerini ağırlamaya devam ettiğini dile getirdi.

Hacıoğlu, mavi bayraklı plajlara ve güvenli turizm sertifikasına sahip işletmeleriyle kentin rahatlıkla tercih edilebileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Doğa turizmi, agro turizm, eko turizm, dalış, yelken, paraşüt ve gastronomi amaçlı ilimize gelen ziyaretçilerimizi ağırlıyoruz. Mavi bayraklı plajlar çok sık tercih ediliyor. Bu da bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Esnafımız da para kazanıyor. Fotoğraf turizmi açısından da Tekirdağ'ın cazibesi artıyor. Kanola tarlaları açtığında fotoğraf tutkunları buraya geldi. Daha sonra lavanta tarlaları için kentimizi ziyaret ettiler."

Marmara Denizi, Tekirdağ, Yeniköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 11:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Mavi gözlü şehir' doğası, denizi ve mor tarlalarıyla misafirlerini ağırlıyor - Son Dakika
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