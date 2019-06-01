Mavi Marmara olayının 9. yıl dönümünde anma yürüyüşü
1 saat önce
İNSANİ Yardım Vakfı(İHH), Mavi Marmara'nın 9. yıl dönümünde Özgür Kudüs Yürüyüşü düzenledi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:15 Kaynak: DHA
İNSANİ Yardım Vakfı(İHH
), Mavi Marmara
'nın 9. yıl dönümünde Özgür Kudüs
Yürüyüşü düzenledi. Fatih Camii
'ndeki iftarın ardından toplanan vatandaşlar Edirnekapı Şehitliğine kadar anma yürüyüşü gerçekleştirdi.
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