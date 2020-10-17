Mavi Vatan'da tam yol ileri - Son Dakika

Mavi Vatan'da tam yol ileri

17.10.2020 11:27
Mavi Vatan'da tam yol ileri, System.String[]

Türkiye'nin "Mavi Vatan"a bakışı araştırmayla ölçüldü.

Türkiye'nin "Mavi Vatan"a bakışı araştırmayla ölçüldü. Araştırmaya göre, ülkemizin "Mavi Vatan" kavramını doğru kullandığını belirten katılımcıların oranı yüzde 75,4 olurken, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de iddia ettiği haklara sahip olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 86,1 oldu.

Araştırma Şirketi Areda Survey'in Eylül ayındaki güncel konuları içeren Sosyometre Araştırması önemli sonuçları ortaya koydu. Türkiye genelini temsil eden 3 bin kişiyle yapılan araştırmaya göre, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de iddia ettiği haklara sahip olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 86,1 oldu. Araştırmaya göre Mavi Vatan kavramının kullanımını doğru bulan katılımcıların oranı yüzde 75,4 olarak belirlendi.

2-6 Ekim 2020 tarihleri arasında Areda Survey PBDP'si kullanılarak gerçekleştirilen araştırma, Türkiye gündemindeki önemli konuları mercek altına aldı. Kantitatif araştırma tekniklerinden CAWI ile gerçekleştirilen araştırma, Türkiye'nin dışişleri politikası, Mavi Vatan kavramı, doğalgaz aramaları ile PKK'ya yönelik sınır ötesi operasyona ilişkin sorular sorularak halkın nabzını tutma fırsatı sundu.

Dış politika yüz güldürdü

Araştırmada, "Türkiye'nin son zamanlarda Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de takip ettiği dış politikayı nasıl karşılıyorsunuz?" şeklindeki soruya katılımcıların yüzde 72,5'i "Doğru buluyorum" yanıtı verdi. Aynı soruya "Yanlış buluyorum" diyenlerin oranı yüzde 27,5.

Ayrıca araştırmada yer alan, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki bazı yerleşim alanlarını dış güvenliğini gerekçe göstererek kontrolü altında tutuyor. Siz bunu nasıl karşılıyorsunuz?" şeklindeki soruya "Doğru buluyorum" diyenlerin oranı yüzde 74,3 olurken, "Yanlış buluyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 25,7'de kaldı.

"Mavi Vatan" kavramı

Son dönemlerde sıkça zikredilen "Mavi Vatan" kavramı, Eylül ayı Sosyometre Araştırması'nın ana gündem maddelerinden biri oldu. Araştırmada katılımcılara, "Siz bu kavramın kullanımını nasıl karşılıyorsunuz?" şeklinde sorulan soruya, yüzde 24,6 "Yanlış buluyorum" derken, yüzde 75,4 ise "Doğru buluyorum" dedi.

Enerji arama faaliyetleri

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de devam eden enerji arama faaliyetlerinin de sorulduğu araştırmaya göre, ülkemizin Doğu Akdeniz'de petrol bulacağını düşünenlerin oranı yüzde 69,8 iken, düşünmeyenlerin yüzdelik oranı ise 30,2 oldu. Araştırmada yer alan "Sizce Türkiye Doğu Akdeniz ve Ege'de iddia ettiği haklara sahip midir?" sorusuna katılımcıların yüzde 86,1'i 'evet' derken, yüzde 13,9'u 'hayır' yanıtını verdi.

Sınır ötesinde operasyona yeşil ışık

Türkiye'nin PKK'ya karşı sınır ötesinde yürüttüğü operasyonlar da Sosyometre Araştırması'yla yeniden gündeme geldi. Katılımcıların yüzde 86,1'i operasyonları doğru bulduğunu ifade ederken, yüzde 13,9'u da yanlış bulduğunu söyledi.

-İHA-

Mavi Vatan'da tam yol ileri

Doğu Akdeniz, Mavi Vatan, Akdeniz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mavi Vatan'da tam yol ileri - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Deniz Baykal'ın kızından parti kuracağı iddiaları hakkında tek cümlelik yorum! 18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz Burak Deniz: Paris Hilton benimle yemeğe çıkmak isterdi Şişede durduğu gibi durmadı! Arabada alkol alan gençler mahalleliye kabus dolu bir gece yaşattı İşte Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Ocakbaşındaki 'istek şarkı tartışması' kanlı bitti: 2'si ağır 5 yaralı
Poz vermek için merdivene oturan model, maymunun tacizine uğradı Poz vermek için merdivene oturan model, maymunun tacizine uğradı         
12:00
Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü         
11:17
Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada         
10:44
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
Azerbaycan ordusu, tam 27 yıl sonra Fuzuli kentini işgalden kurtardı Azerbaycan ordusu, tam 27 yıl sonra Fuzuli kentini işgalden kurtardı         
09:41
Otoyol manzaralı meşrubat keyfi pahalıya patladı Otoyol manzaralı meşrubat keyfi pahalıya patladı         
08:58
Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor         
08:41
3 yıldır aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandı 3 yıldır aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandı         
07:59
Sivas'ın köyünü ziyaret eden Sivasspor'lu kaleci Samassa, traktör kullandı Sivas'ın köyünü ziyaret eden Sivasspor'lu kaleci Samassa, traktör kullandı         
23:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı         
22:48
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon         
21:39
AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak         
21:30
1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı 1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı         
19:59
Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
"Cinsel saldırı" suçlamasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın tutuklanma talebi reddedildi         
18:54
Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi         
17:19
Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi         
13:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 12:21:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mavi Vatan'da tam yol ileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei