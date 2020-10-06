Son dakika haberleri... Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya: "Gençleştirme operasyonu yaptık" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya: "Gençleştirme operasyonu yaptık"

Son dakika spor haberi: - Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya: "Gençleştirme operasyonu yaptık" Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, transfer döneminde takıma 'gençleştirme operasyonu' yaptıklarını söyledi.

- Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya: "Gençleştirme operasyonu yaptık"

İZMİR - Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, transfer döneminde takıma 'gençleştirme operasyonu' yaptıklarını söyledi.

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, transfer dönemine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ligde ilk 4 haftanın kendileri için olumlu geçtiğini söyleyen Papatya, lige 5-1'lik Denizlispor galibiyetiyle başladıklarını hatırlatarak, "İlk 4 haftada 6 puanın bu ligde çok iyi bir başlangıç olduğunu söyleyebilirim. Başlangıçlar önemli ama esas olan sezon sonunda nerede bitireceğimiz. Stadımız da hizmete girdi. Taraftarsız olmamız dışında bahanemiz de kalmadı" dedi.

Papatya, transfer döneminde giden oyuncuların yerine transfer yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Bununla birlikte gençleştirme operasyonu yaptığımızı söyleyebiliriz. Bundan sonra genç arkadaşlarımızla uzun yıllar üzerine koyarak iyi neticeler almaya çalışacağız" diye konuştu.

Kerim Alıcı'yı, Lamine Gassama'nın başka takıma gitme ihtimali nedeniyle transfer ettiklerini kaydeden Papatya, "Kerim Alıcı, sağ kanatta 3. futbolcumuzdu, o nedenle Boluspor'a kiraladık, istediğimiz zaman geri alma opsiyonumuz var. Zaten Kerim, Göktuğ, Eren, Ege gibi futbolcularımızı tecrübe kazanmaları için kiraladık" dedi.

Talat Papatya, Covid-19 sürecinden en fazla olumsuz etkilenen takımlardan biri olduklarını, Gürsel Aksel Stadı hizmete girdikten sonra sadece 3 maç oynayabildiklerini de ifade ederek, "Umarım bir an önce sağlıklı bir ortam yakalanır ve seyircili maçlarla buluşuruz" şeklinde konuştu.

Göztepe logolu kredi kartı

Öte yandan, Göztepe ve İş Bankası'nın iş birliğiyle hayata geçirilen Maximum Göztepe Kart, Gürsel Aksel Stadyumunda gerçekleşen lansman ile tanıtıldı. Söz konusu kredi kartı ile yapılan harcamalar üzerinden Göztepe Spor Kulübü'ne sağlanacak maddi desteğin yanında Göz Göz Store'larda yapılan alışverişlerde de yüzde 10 indirim uygulanacak.

Son dakika haberleri... Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya: Gençleştirme operasyonu yaptık
Son dakika haberleri... Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya: Gençleştirme operasyonu yaptık
Son dakika haberleri... Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya: Gençleştirme operasyonu yaptık
Son dakika haberleri... Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya: Gençleştirme operasyonu yaptık
Son dakika haberleri... Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya: Gençleştirme operasyonu yaptık
Son dakika haberleri... Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya: Gençleştirme operasyonu yaptık
Son dakika haberleri... Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya: Gençleştirme operasyonu yaptık
Son dakika haberleri... Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya: Gençleştirme operasyonu yaptık

Gürsel Aksel, İş Bankası, Türkiye, Göztepe, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 15:29 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya: 'Gençleştirme operasyonu yaptık' - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

MetroPOLL anketinde büyük sürpriz! Ekonomi sorusunda Mansur Yavaş, Erdoğan'ın ardından ikinci oldu Ermenistan, Dağlık Karabağ konusunda geri adım attı: Karşılıklı tavizler vermeye hazırız Korona talimatlarını çiğneyen Fırat Aydınus ve Yunus Yıldırım, baklava yerken yakalandı Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı Falcao gafı, sosyal medyada gündem oldu Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal, cenazeye katılamadı sadece çelenk gönderdi Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada Kirli iş birliği telsizde! Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin ses kayıtları ortaya çıktı Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur
Canlı yayında, 11 yıl önce kaybettiği babasını hatırlayan Didem Arslan Yılmaz gözyaşlarını tutamadı Canlı yayında, 11 yıl önce kaybettiği babasını hatırlayan Didem Arslan Yılmaz gözyaşlarını tutamadı         
21:27
Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarında kullandığı PKK'lılar etkisiz hale getirildi Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarında kullandığı PKK'lılar etkisiz hale getirildi         
20:52
Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan savaşın seyrini değiştirecek emir: Düşmanın askeri altyapısına saldırılacak Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan savaşın seyrini değiştirecek emir: Düşmanın askeri altyapısına saldırılacak         
20:27
Koronayla ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Virüs dokunduğumuz yüzeylerden bulaşmıyor Koronayla ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Virüs dokunduğumuz yüzeylerden bulaşmıyor         
19:48
Son Dakika: Türkiye'de 6 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 55 can kaybı, 1511 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 55 can kaybı, 1511 yeni hasta tespit edildi         
19:30
Trump'ın koronavirüs tedavisinde, kullanımına izin verilmeyen ilaçlar uygulandı Trump'ın koronavirüs tedavisinde, kullanımına izin verilmeyen ilaçlar uygulandı         
18:07
Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi         
17:35
Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti         
16:05
Yoga eğitmenliği yapan Zeynep Tokuş, yaptığı karın hareketiyle ağızları açık bıraktı Yoga eğitmenliği yapan Zeynep Tokuş, yaptığı karın hareketiyle ağızları açık bıraktı         
14:14
Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak         
12:42
Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti         
11:37
Bir ilçe diken üstünde! Korona 2 günde 5 can aldı, cenazeler tabutlarıyla gömüldü Bir ilçe diken üstünde! Korona 2 günde 5 can aldı, cenazeler tabutlarıyla gömüldü         
11:35
Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar         
11:19
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti         
10:05
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Düğünde kıskançlık krizine giren damat, gelini döverek öldürüp uçurumdan attı Düğünde kıskançlık krizine giren damat, gelini döverek öldürüp uçurumdan attı         
09:33
Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor         
08:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 21:57:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya: "Gençleştirme operasyonu yaptık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei