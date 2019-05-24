Son Dakika Haberleri: Mazıdağı İlçe Milli Eğitim personeli iftarda buluştu

Mazıdağı İlçe Milli Eğitim personeli iftarda buluştu

2 saat önce

MARDİN (İHA) – Mardin'in Mazıdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah Aydiner tarafından milli eğitim müdürlüğü personeline iftar yemeği verildi.

Mazıdağı İlçe Milli Eğitim personeli iftarda buluştu, System.String[]
MARDİN (İHA) – Mardin'in Mazıdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah Aydiner tarafından milli eğitim müdürlüğü personeline iftar yemeği verildi.

İlçe Kültür Merkezi'nde düzenlenen yemekte Mazıdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah Aydiner konuşmasında kardeşlik duygularının bu tür birlikteliklerle arttığını vurguladı. Aydiner, sosyal etkinliklerin çok önemli olduğunu ifade ederek, bu tür programların personeller arasında kaynaşmaların olmasına vesile olduğunu ve bunların faydasına inandığını vurguladı. İftar yemeği yapılan konuşma ve duaların ardından sona erdi. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:07 Kaynak: İHA
Mardin, Mehmet Şah, Mazıdağı, Güncel
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