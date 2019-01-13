Mbb Kadın Basketbol Takımı Rakip Tanımıyor
35 dakika önce
Mardin Büyükşehir Belediyespor (MBB) Kadın Basketbol Takımı, İzmir Bayraklı Belediyespor Kadın Basketbol Takımını mağlup etti.
Mardin Büyükşehir Belediyespor
(MBB) Kadın Basketbol Takımı, İzmir Bayraklı
Belediyespor Kadın Basketbol Takımını mağlup etti.
MBB Kadın Basketbol takımı saha ve seyircisi önünde karşılaştığı İzmir Bayraklı Belediyespor Kadın basketbol
takımını 83-72 skorla yendi. Karşılaşma takımların karşılıklı ataklarıyla geçti. Temposu yüksek geçen maçta, bazen nefesler tutuldu. Karşılaşmayı Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, eşi Gülseren Yaman
, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş
, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar
, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan
Topçu, Artuklu
İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, kamu ve kuruluş müdürleri ve çok sayıda vatandaş seyretti. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:05 Kaynak: İHA
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