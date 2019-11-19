Son Dakika Haberleri: MDOB'dan "Cahit Berkay ve Yeşilçam Film Müzikleri Konseri"
Son Dakika Magazin MDOB'dan 'Cahit Berkay ve Yeşilçam Film Müzikleri Konseri' - Son Dakika Magazin

MDOB'dan "Cahit Berkay ve Yeşilçam Film Müzikleri Konseri"

6 saat önce

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, orkestra şefliğini Serdar Yalçın'ın üstlendiği, solistliğini sanatçı Cahit Berkay, anlatıcılığını Hande Taban'ın gerçekleştirdiği konser, Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde yarın sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

MDOB'dan

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, orkestra şefliğini Serdar Yalçın'ın üstlendiği, solistliğini sanatçı Cahit Berkay, anlatıcılığını Hande Taban'ın gerçekleştirdiği konser, Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde yarın sanatseverlerin beğenisine sunulacak.  MDOB Orkestrasının da yer alacağı konserin konzertmeisterliğini Marina Kvlividze yapacak.


Konserde Melih Kibar, Cahit Berkay ve Moğollar, Yalçın Tura, Santuri Ethem Efendi ve Kemani Sebuh Simonyan gibi bestecilerin eserleri seslendirilecek.


Etkinlikte, Aile Şerefi, Neşeli Günler, Al Yazmalım, Devlerin Aşkı, Kılıbık, Çiçek Abbas, Hülya, Dila Hatun, Umutsuzlar, Süt Kardeşler, Hababam Sınıfı, Bu Nasıl Dünya ve Güler misin, Ağlar mısın filmlerinin müzikleri dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:11 
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