MDTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde önemli iyileştirmeler yapıldı - Son Dakika

MERSİN (İHA) – TOBB, TOBB ETÜ ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında Mersin'de proje okul seçilen MDTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) öncülüğünde önemli iyileştirmeler yapıldı. İyileştirmeler sonrası okul, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen dış denetimde 100 tam puan alarak birinci seçildi.



Mesleki eğitimin, dinamik ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanması amacıyla 81 ilde 81 meslek lisesi ile iş birliğini öngören Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü, geçen yıl şubat ayında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından imzalandı. Bu kapsamda Mersin'de MDTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi proje okul seçildi. Protokol kapsamında okulda önemli iyileştirmeler hayata geçirildi.



İyileştirmeler öncesinde, okulun ihtiyaçlarını belirleyebilmek için MDTO, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Ticaret Borsası, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul müdürlüğü temsilcileriyle Protokol Yürütme Kurulu oluşturuldu. MDTO Genel Sekreteri Korer Özbenli'nin başkanlığında yürütülen çalışmalar ve alınan kararlar sonrası okulda eğitim kalitesinin artırılması için bazı düzenlemeler gerçekleştirildi.



"Yabancı uyruklu İngilizce öğretmeni göreve başlayacak"



MDTO Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, bir açıklama yaparak, gerçekleştirilen iyileştirmelere ilişkin bilgi verdi. MDTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yabancı dil eğitiminde başarıyı arttırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca atanmış mevcut öğretmenlerin yanı sıra yabancı uyruklu bir İngilizce öğretmeni ile anlaşıldığını belirten Lokmanoğlu, İngilizce öğretmeninin 2019-2020 eğitim öğretim yılının 2. döneminde göreve başlayacağını söyledi.



"Başarılı öğrencilere burs verilecek"



Başarılı öğrencilerin burslarla destekleneceğini belirten Lokmanoğlu, lisenin 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri arasından, Protokol Yürütme Kurulu toplantılarında kararlaştırılan başarı kriterlerini sağlayan 3'er öğrenciye MDTO tarafından burs verileceğini, uygulamanın ikinci yarıyılda başlayacağını kaydetti. Lokmanoğlu, "Bunun yanı sıra okulumuzun tercih edilmesini temin etmek için Liseye Giriş Sınavında 400 ve üzeri puan alan ilk üç-altı öğrenciye burs verilmesi kararlaştırıldı. Söz konusu karar 2020-2021 eğitim öğretim yılı itibariyle uygulanmaya başlanacak. Konuya ilişkin kamuoyu bilgilendirmesi önümüzdeki süreçte yapılacak" diye konuştu.



Okulun ihtiyacı olarak belirlenen tam donanımlı makine atölyesi için Milli Eğitim Bakanlığı ödeneği ile alınan ana makinenin kurulumunun tamamlandığı bilgisini veren Lokmanoğlu, atölyenin tadiline MDTO tarafından maddi katkı sağlandığını da belirtti. Gümrük İdaresince okula devredilen bir teknenin Mersin'e nakliyesinin de oda tarafından gerçekleştirildiğini kaydeden Lokmanoğlu, teknenin bu yılın ikinci dönemi itibariyle eğitim teknesi olarak kullanılmaya başlanacağını ifade etti.



"Öğrencilere yelken eğitimi veriliyor"



Denizcilik eğitimi alan okul öğrencilerinin temel yelken eğitimi alabilmeleri için Mersin Yelken Akademisi ile MDTO arasında anlaşma sağlandığını da dile getiren Lokmanoğlu, "Anlaşmamıza göre, 100 civarında öğrenciye 3 ay süreyle her öğrenciye 16 saat olmak üzere temel yelken eğitimi verilecek. Eğitimler, bu yılın ocak ayı itibariyle başladı. Önümüzdeki süreçte yeni katılım talepleri olması halinde eğitim süresi uzatılacak" ifadelerini kullandı.



"Dış denetimde birinci seçildi"



Okulun, yapılan iyileştirmeler sonrasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından denetlendiğini bildiren Lokmanoğlu, "Okulumuzun Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen dış denetimde 100 tam puan alarak birinci seçilmesi bizleri çok mutlu etti" dedi.



Denizcilik eğitimi alanında MDTO'nun daha önce yaptığı yatırımları hatırlatan Lokmanoğlu, denizcilik eğitimi veren meslek lisesinin inşası ve Mersin Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokuluna simülasyon merkezi desteğinin ardından Denizcilik Fakültesi binasının inşaatına başlayacaklarını belirterek, denizcilik eğitiminde her düzeyde katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.



"Eğitime verilen bu destek ile daha iyi işler başarma konusunda bütün gayretimizi sarf ediyoruz"



MDTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin İlhan Nacaroğlu ise protokol ile sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için okullarda öğrenci ve öğretmenlerin sosyal ve zihinsel becerilerinin geliştirilmesi, mesleki bilgi, beceri ve yabancı dil yeterliliklerinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti. Oluşturulan Protokol Yürütme Kurulunun çalışmaya başlaması ile okul yönetiminin tüm tarafların iş birliği ve katkısı ile proaktif bir yapı kazandığını söyleyen Nacaroğlu, mesleki eğitimin temel amacı olan okul-özel sektör bağının daha da güçlendiğini vurguladı. Nacaroğlu, "11 aylık süreçte Mersin Deniz Ticaret Odamız tarafından başarılı öğrencilerimize burs imkanı sağlandı, okulumuzun tanıtım filmi çekimi ve okul dergimizin basımı için destek verildi, atölye ve laboratuvarlarımızın onarımı ve donatımına katkı sağlandı, sınıflarımızın klimaları yenilendi, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yönelik ücretsiz yelken eğitimi verildi, yabancı dil eğitimlerine okul dışından destek sağlandı. Oda bünyesinde bulunan okulumuza tahsisli eğitim teknesinin bakım ve onarımları yapıldı, yine okulumuza kazandırılan geminin getirilmesinde lojistik desteği sağlandı. Okulumuza yemekhane kazandırılması konusunda önemli katkılar verildi. Eğitime verilen bu destek ile bizler de tüm okul çalışanlarımız ile daha iyi işler başarma konusunda bütün gayretimizi sarf ediyoruz" dedi. - MERSİN