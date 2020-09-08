"MEB 21 Eylül için ivedilikle planlamalarını yaparak, kamuoyuna açıklamalı" - Son Dakika

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 21 Eylül itibariyle, ailelerin tercihleri doğrultusunda, okul öncesi ve 1. sınıflar için yüz yüze eğitime başlanması kararını değerlendirdi.

Salgın sürecinde çocukların sağlığı hususunda ailelerin endişelerinin makul karşılanmasının uygun olduğunu söyleyen Geylan, ancak vaka sayısının düşük ve risklerin yönetilebilir olduğu il, ilçe ve köylerde (İl pandemi kurullarının kararıyla) birinci sınıfların yüz yüze eğitimi konusunda ailelerin tercihine bırakılması hususunun yeniden değerlendirilmesini istedi.

Geylan, 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitimin haftada kaç gün olacağı ve kaç saat ders işleneceği, sınıf mevcutlarının nasıl düzenleneceği gibi hususlarda da MEB'in ivedilikle planlamalarını yaparak kamuoyuna açıklaması gerektiğini bildirdi.

Genel Başkan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitimin beş gün mü olacağı, günde kaç saat ders işleneceği, sınıf mevcutlarının nasıl düzenleneceği gibi hususlarda MEB'in ivedilikle planlamalarını yaparak kamuoyuna açıklaması gerekmektedir. Çünkü biliyoruz ki, özellikle çalışan aileler, çocuklarının eğitimine göre tedbir geliştirmek durumundadırlar."

(İHA)