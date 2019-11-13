MEB, ara tatilde öğrenciler için 180 etkinlik belirledi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilk defa uygulanacak ara tatilde öğrencilerin yapabileceği 180'e yakın etkinlik çeşidi belirleyip, bunları internet sitesinde topladı. Site hakkında bilgi veren Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, ara tatilin çocukların öğrendiklerini unutmasına neden olacağı eleştirileri için, "Bu 2 aylık süre içinde öğrendiklerini zaten dışarıda uygulayacaklar, görecekler, yaşayacaklar. Herhangi bir unutma mümkün değil" dedi.

2019-2020 eğitim öğretim yılında birinci dönem ara tatili 18-22 Kasım tarihleri arasında olacak. Öğrenciler hafta sonu tatilleri de dahil edildiğinde toplam 9 günlük tatilin ardından 25 Kasım'da tekrar ders başı yapacak. Bakanlık, ara tatil döneminde öğrencilerin velileriyle birlikte yapabileceği etkinlikleri 16 ana başlık altında belirledi. Bunlar gezi, sağlık ve çevre, doğa, bilgi ve teknoloji, iletişim, okuryazarlık, sanatsal faaliyetler, sportif faaliyetler, araştırma ve gözlem, oyun oynama ve bulmaca çözme, sosyal sorumluluk, günlük yaşam becerileri, el sanatları, bilim, yardımlaşma, kariyer planlaması ve aile günü olarak sıralandı. 81 ildeki milli eğitim müdürlükleri, bu ana başlıkları dikkate alarak kendi illerinin özellikleri doğrultusunda 180'e yakın etkinlik çeşidi belirledi. Öğrenciler ile velilerin, bu etkinlikler hakkında bilgi alıp, seçim yapabilmesi için 'aratatil.meb.gov.tr' başlıklı bir internet sitesi de oluşturuldu.

'YAZ TATİLİNDE UNUTMA ALIŞKANLIĞINI ORTADAN KALDIRACAĞIZ'

DHA 'ya açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, ara tatil uygulamasının 2023 eğitim vizyonu içerisinde yer aldığını belirterek, "Yaz tatilinin çok uzun olması tarım toplumundan kalan bir alışkanlığımızdı. Halbuki şu an köylerde yaşayan nüfus gittikçe azaldı. Bu açıdan biz Avrupa Birliği ülkeleri gibi, diğer dünya ülkeleri gibi ara tatil yapma uygulamasına bu yıl geçmeye karar verdik. Böylece yaz tatilindeki bu unutma alışkanlıklarını da ortadan kaldırmış olacağız" diye konuştu.

'180'E YAKIN FAALİYET ALANIMIZ VAR'

Ara tatilin eğitime verilen bir ara anlamına gelmediğini vurgulayan Büyük, "Eğitim sadece okulda yapılan bir etkinlik değildir. Çocuğun bu verilen arada dışarıda doğayla, sporla, kültürle, sanatla, değerlerimizle ve farklı şeylerle karılaşmasını umuyoruz, bekliyoruz. Bu yüzden de 81 il milli eğitim müdürlüğümüz bizim MEB olarak 16 ana başlıkta belirlediğimiz faaliyetlerin altını kendi illerinin özelliklerine ve konseptine uygun olarak doldurdular. Yaklaşık 180'e yakın faaliyet alanımız var" dedi.

'İNTERNET SİTESİNDE ETKİNLİKLERİ ÖĞRENECEKLER'

Büyük, ara tatil etkinliklerini takip etmek amacıyla Bakanlıkta bir iletişim kurulu, il müdürlüklerinde de komisyonlar oluşturulduğunu vurgulayarak, "Velilerimiz bulundukları illerde ya da tatile gittikleri illerde 'aratatil.meb.gov.tr' adresine tıkladıklarında karşılarına Türkiye haritası çıkacak. Buradan hangi ilde yaşıyorlarsa ya da tatile hangi ile gittiler ise o ile basıyorlar. Diyelim ki çocuk robotik kodlamayı istiyor. Üzerine bastığımızda etkinliğin kategorisi ve hangi okul türünde olduğu belli, buna okul öncesi ve ilkokul öğrencilerimiz katılabilir. Yani bizim yaptığımız bu etkinliklerin katılacak öğrenci ve okul kategorileri belli. Lise kategorisindeki etkinliğe ilkokul ya da ortaokul öğrencisi katılamaz. Açıklamalar kısmında da etkinlik amaçlarımız var zaten. Böylece velilerimiz çocuklarıyla beraber nitelikli günler geçirecekler, onlara daha çok vakit ayıracaklar. Çocuklar da okullarda öğrendikleri bilgilerini dışarıda uygulama ya da o mekanları yerinde görme imkanı elde edecekler. Döndüklerinde de öğretmenlerine 5 günlük süre içerisinde neler yaptıklarını anlatacaklar" diye konuştu.

'ÇOCUKLARINI BİR GÜN İŞ YERİNE GÖTÜREBİLİRLER'

Büyük, etkinlik alanında iş birliği yapılan kamu kurum ve kuruluşlarından rehberlerin olacağını ifade ederek, çalışan anne ve babaların etkinliklere nasıl katılacağı ya da çocuklara kimin bakacağı yönündeki soruya, "Yaz tatillerinde ve ara tatillerde çalışan anne babalar nasıl bir formül buluyorlarsa, burada da mutlaka bulacaklar. Büyükanne, büyükbaba, dede, nine bu 5 günlük süre içerisinde öğrencilerimize zaman ayırabilirler. Çalışan anne babalar çocuklarıyla birkaç gün nitelikli vakit geçirme adına vakit ayırabilirler. Çocuklarını bir gün işyerlerine de götürebilirler" yanıtını verdi.

'EĞİTİMİN BİR PARÇASI'

Ara tatilin çocukların öğrendiklerini unutmasına neden olacağı yönündeki eleştiriler için ise Büyük, "Bu 2 aylık süre içinde öğrendiklerini zaten dışarıda uygulayacaklar, görecekler, yaşayacaklar. Herhangi bir unutma mümkün değil. Bizim yaptığımız zaten eğitimin bir parçası" dedi.

Görüntü dökümü:

- Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük ile röportaj

Haber-Kamera: Aslıhan ALTAY KARATAŞ- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA,