MEB'deki 31 bin geçici işçi kadro müjdesi bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

MEB'deki 31 bin geçici işçi kadro müjdesi bekliyor

24.05.2022 11:18
MEB'deki 31 bin geçici işçi kadro müjdesi bekliyor

İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, yaklaşık 31 bini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışanı olmak üzere kamudaki 40 bin geçici işçinin sürekli işçi kadrosuna geçirilmesi talebinde bulundu.

TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, yaklaşık 31 bini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışanı olmak üzere kamudaki 40 bin geçici işçinin sürekli işçi kadrosuna geçirilmesi talebinde bulundu.

Alemdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamuda geçici statüde istihdam edilen işçilerin çalışma hayatının en önemli sorunlarından biri olduğunu söyledi.

Kamuda geçici statüdeki işçilerin yılda 10 ay çalıştırılıp geri kalan iki ayda işsiz kaldığına işaret eden Alemdar, şöyle konuştu:

"Kamuda yaklaşık 31 bini Milli Eğitim Bakanlığında olmak üzere geçici statüde çalıştırılan 40 bin işçi bulunuyor. Bu işçiler, Kamu Çerçeve Protokolüyle hüküm altına alınan kadro haklarının verilmesini istiyor. Bunun için Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları nezdinde pek çok girişimde bulunduk. Sorunun çözümü için önemli bir mesafe kat ettiğimize inansak da kesin çözüm henüz mümkün olmadı. Hem TÜRK-İş hem de Koop-İş olarak geçici işçilerin kadro taleplerini her platformda dile getirmeye devam edeceğiz."

Kadro talebi için farkındalık kampanyası başlatılacak

Alemdar, MEB'deki geçici işçilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinin sağlıklı ve düzenli bir şekilde devam etmesi için canla başla çalıştığını belirterek, "Tayin hakları bulunmayan geçici işçilerin, en tecrübeli ve verimli oldukları 47-48 yaşlarda zorunlu olarak emekliliğe sevk edilmesi uygulamasından vazgeçilmeli. Koop-İş Sendikasına üye olan bu işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınmasını, tayin haklarının verilmesini ve resen emeklilik uygulamasının kaldırılmasını istiyoruz." dedi.

Koop-İş Sendikasının 115 bin üyesiyle iş kolunun en büyük sendikası olduğunu vurgulayan Alemdar, şunları kaydetti:

"Sendika olarak MEB'deki geçici işçilerin taleplerini gündemde tutmak için sosyal medyada ve Türkiye genelindeki şubelerimizde farkındalık kampanyası yürüteceğiz. Çalışanlar arasında eşitliği, çalışma barışı ve huzur tesis edilmeli. Geçici işçiler bu hayat pahalılığı ve ekonomik sıkıntıda, işsiz kaldıkları iki ay boyunca hayatlarını nasıl sürdürecek? Bu uygulama adaletle, hakla, eşitlik ilkesiyle bağdaşmıyor. Verilen sözler ve Kamu Çerçeve Protokolünün hükümleri de dikkate alınarak binlerce çalışanın mağduriyetinin giderilmesi gerekiyor."

YORUMLAR
500
ENI ve Total, Rumların sözde MEB'indeki sondaj çalışmalarına yeniden başladı ENI ve Total, Rumların sözde MEB'indeki sondaj çalışmalarına yeniden başladı Kastamonu'da üzerine mermer kütlesi düşen işçi hayatını kaybetti Kastamonu'da üzerine mermer kütlesi düşen işçi hayatını kaybetti
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, KOOP-İŞ Sendikası, Eyüp, işçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB'deki 31 bin geçici işçi kadro müjdesi bekliyor - Son Dakika


Son Dakika
11:23 24 Mayıs'ta gram altın 964 liradan alıcı buluyor
11:22 MHP lideri Bahçeli'den NATO'ya rest: Türkiye gerekirse ayrılma alternatifini gündeme almalıdır!
11:16 Kourtney Kardashian ve Travis Barker'in milyonluk düğününe dağıtılan makarnanın porsiyonu damga vurdu
11:14 Bir kez selam verdi hayatı mahvoldu! Zanlı, kadını evinde alıkoyup darp etti, günlerce işkence yaptı, tecavüz etmeye çalıştı
11:13 Adalet Partisi Genel Başkanı: Üçüncü ittifak çalışmaları başladı
11:12 3 bakanlık devreye girdi: Kira artışlarıyla ilgili toplantı yapılacak
10:58 2022-KPSS başvuruları başladı! Son gün 6 Haziran
10:41 Hakim dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde ne oldu? Gülbahar, Azem ve Zümrüt arasında yaşanan hangi olay bölüme damga vurdu? İşte detaylar..
10:27 Irak'tan gelen kum fırtınası Şırnak'ta hayatı olumsuz etkiledi
10:16 Cannes Film Festivali'ne Pınar Deniz damga vurdu! Kırmızı halıda boy gösteren oyuncu, tüm ilgiyi topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 11:33:16. #1.11#
SON DAKİKA: MEB'deki 31 bin geçici işçi kadro müjdesi bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement