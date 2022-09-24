ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 24 Eylül 2022

6 Nisan 1920

1- MEB, "özel öğrenciler" için özel program hazırladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer:

"Hazırladığımız öğrenciye özgü bireyselleştirilmiş eğitim programlarını içeren kılavuz, okulların özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik bireyselleştirilmiş eğitim programı oluşturmaları için yol haritası niteliği taşıyor"

(Selma Kasap/Ankara)

2- ASELSAN'ın "elektronik gözü" Güney Afrika helikopteriyle birlikte tanıtıldı

Yurt içinde ve dışındaki yüksek talebi dikkate alarak bu alanda yeni ürünler için çalışan ASELSAN'ın Güney Afrika ofisinde geliştirilen MEROPS, Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı'nda yine bu ülkede üretilen Rooivalk saldırı helikopteriyle sergilendi

ASELSAN, Fuar'da kurduğu düzenek aracılığıyla ziyaretçilere MEROPS'un yüksek görüntüleme kalitesini deneyimleme imkanı sundu

(Göksel Yıldırım/Ankara)

3- İş dünyası yeşil dönüşüm konusundaki gelişmeleri tek adresten takip edebilecek

TOBB tarafından hazırlanan İklim ve Çevre Portalı ile Avrupa Yeşil Mutabakatı başta olmak üzere iklim konusundaki ülkede hazırlanmış tüm rapor, eylem planı, eğitim ve toplantılar tek çatı altında toplandı

Söz konusu siteden, yeşil dönüşüm konusunda sağlanan destek, hibe ve teşvikler ile finansman kaynakları da yer alacak

(Deniz Çiçek/Ankara)

4- Elektrik-elektronik sektöründen 8 ayda 9,6 milyar dolarlık ihracat

Bu yılın ocak-ağustos döneminde, AB ülkelerine 4,3 milyar dolar, diğer Avrupa ülkelerine 1,3 milyar dolar, Orta Doğu ülkelerine ise 1,1 milyar dolarlık elektrik-elektronik ihracatı gerçekleştirildi

(Tolga Yanık/İstanbul)

5- İstanbul ile Ankara arasındaki tarihi kervan yolunun izi sürülecek

Ankara Üniversitesince yürütülecek yüzey araştırmalarında Ankara'nın Osmanlı başkenti İstanbul ile siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerinin izleri ortaya çıkarılacak

Doç. Dr. Tolga Bozkurt:

"Her ne kadar Ankara merkezli bir yüzey araştırması yürütsek de uzun vadede İstanbul-Ankara kervan yolu güzergahını çalışıyoruz ve bu güzergah üzerindeki yerleşimleri, arkeolojik merkezleri inceleyeceğiz"

(İsa Toprak/Ankara)

6- Emektar hemşireler zihinsel engellilere hizmetle geçen 40 yılı anlattı

Hemşire Hamide Hekimoğlu ve Gülcivan Duman, mesleğe başladıkları ve hala görev yaptıkları Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, çok uzun yıllardır zihinsel engelli hastalara empati ve şefkatle bakıyor

Hemşire Hekimoğlu:

"Zaten merhamet ve insan sevgisi olmadan böyle bir serviste hemşirelik yapılmaz. Yeri geliyor, tırnağını kesiyoruz, her türlü temizliğini yapıyoruz"

(Semra Orkan/İstanbul)

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