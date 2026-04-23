MEB’den yeni nesil oyun evlerine ilk ruhsat

23.04.2026 15:05
Okul öncesi eğitim alanında önemli bir dönüşüm başladı. MEB’in geçtiğimiz yıl yayımladığı yönetmelik değişikliğiyle tanımlanan “çocuk etkinlik ve oyun evi" statüsünde İstanbul’da ruhsat alan ilk kurum Çekmeköy’de faaliyete geçti. Böylece uzun süredir farklı yapılar altında hizmet veren oyun evleri de net bir yasal çerçeveye kavuştu.

MEB, 5 Eylül 2025 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeyle 25-72 ay aralığındaki çocuklara yönelik faaliyet gösteren oyun ve etkinlik merkezlerini “çocuk etkinlik ve oyun evi” başlığı altında tanımladı. Böylece çocukların oyun yoluyla sosyal, kültürel ve gelişimsel becerilerini destekleyen yapıları resmileştirirken, aynı zamanda belirli standartlara bağladı. Bu kapsamda İstanbul’da ilk ruhsat, Çekmeköy’de hizmet veren Uğurböceği Çocuk Etkinlik ve Oyun Evi’ne verildi. Kurum, MEB denetiminde faaliyet gösteren resmi bir eğitim yapısı olarak konumlandı.

Türkiye genelinde yaklaşık 1,8 milyon çocuğun okul öncesi eğitim aldığını hatırlatan MEB Özel Uğurböceği Çocuk Etkinlik ve Oyun Evi Kurucusu Hürrem Nayın Arıca, oyun evlerinde denetim ve standartların yükseltilmesi gerektiğini belirterek, “2022’nin aralık ayında oyun evi olarak başladığımız yolculukta hedefimiz her zaman, çocukların vakit geçireceği bir alan yaratmanın ötesine geçmek oldu. Bugün geldiğimiz noktada, MEB güvencesinde, her detayı titizlikle denetlenen ve pedagojik temellere dayanan profesyonel bir eğitim sunuyoruz” dedi.

TÜM DENETİM SÜREÇLERİNDEN BAŞARIYLA GEÇTİ

Ruhsat sürecinin kapsamlı ve çok katmanlı bir denetim sürecini içerdiğini belirten Hürrem Nayın Arıca, kurumun tüm kriterleri eksiksiz karşıladığını ifade etti: “Bu statüde İstanbul’da ruhsat alan ilk kurum olmanın gururunu yaşıyoruz. Ekibimizin yetkinliği MEB tarafından onaylandı. Binamız deprem güvenliği açısından eğitim kurumu standartlarına uygunluk raporu aldı. Mimari yapımız yönetmeliğe göre yeniden düzenlendi. Temizlik ve hijyen uygulamalarımız İlçe Sağlık Müdürlüğü, yangın güvenliği ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından onaylandı.”

“Yeni düzenlemenin en önemli katkılarından biri, sektörde uzun süredir tartışılan denetim eksikliğine çözüm sunması oldu. Farklı statüler altında faaliyet gösteren çok sayıda oyun evi ve atölyenin bulunduğu Türkiye’de, bu model ebeveynler için önemli bir güvence oluşturuyor” diyen Hürrem Nayın Arıca, bu değişimin aileler açısından değerini şöyle özetledi:

“MEB onaylı programlar sayesinde çocuklar yaşlarına uygun, bilimsel temelli etkinliklerle gelişimlerini desteklerken, aileler de çocuklarını devlet denetimindeki yasal bir kuruma emanet etmenin güvenini yaşayacak. Sürekli denetim mekanizması ise bu güvenin sürdürülebilir olmasını sağlayacak.”

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ İÇİN STANDARTLAŞMIŞ MODEL

MEB’in yeni yönetmeliğiyle birlikte çocuk etkinlik ve oyun evleri; sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimi destekleyen programlarla yapılandırıldı. Oyun temelli öğrenme yaklaşımını merkeze alan bu model, çocukların hem sosyalleşmesini hem de günlük yaşam becerilerini geliştirmesini hedefliyor.

İstanbul gibi büyük bir metropolde çok sayıda benzer oluşum bulunmasına rağmen, bu yapıların önemli bir kısmının standart ve denetim açısından farklılık gösterdiğine dikkat çeken MEB Özel Uğurböceği Çocuk Etkinlik ve Oyun Evi Kurucusu Hürrem Nayın Arıca, sözlerini şöyle tamamladı:

“MEB tarafından verilen bu ruhsat, çocukların güvenli, sağlıklı ve pedagojik açıdan doğru bir ortamda bulunmasını garanti altına alıyor. Bu modelin yaygınlaşmasıyla birlikte hem sektörün kalitesi yükselecek hem de ailelerin içi çok daha rahat olacak.”

Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım’dan korkuyor, elinde bir şeyler var Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor, elinde bir şeyler var
İstanbul Boğazı bugün deniz trafiğine kapatılacak İstanbul Boğazı bugün deniz trafiğine kapatılacak
Kim Kardashian ve Lewis Hamilton, sörf yaparken aşk tazeledi Kim Kardashian ve Lewis Hamilton, sörf yaparken aşk tazeledi
Üsküdar’da 18 yıl önceki cinayet ’kan örneği’ ile çözüldü Üsküdar'da 18 yıl önceki cinayet 'kan örneği' ile çözüldü
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN’ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN'ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti
Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe yönetimine sert eleştiri: Böyle bir risk nasıl alınır Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yönetimine sert eleştiri: Böyle bir risk nasıl alınır?
ChatGPT’den üniversite saldırganına silah dersi ABD’li Başsavcı: İnsan olsa tutuklardık ChatGPT'den üniversite saldırganına silah dersi! ABD’li Başsavcı: İnsan olsa tutuklardık
Ekrem İmamoğlu’nun makam şoförleri hakkında tahliye kararı Ekrem İmamoğlu'nun makam şoförleri hakkında tahliye kararı

14:13
Derbi kavgası günler öncesinden başladı Galatasaray’ın açıklamasına Fenerbahçe’den jet yanıt
Derbi kavgası günler öncesinden başladı! Galatasaray'ın açıklamasına Fenerbahçe'den jet yanıt
14:01
Dünya Kupası öncesi Milli Takım’a şok Arda Güler sezonu kapattı
Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
13:15
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır
13:10
TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci’ye devretti İşte verdiği mesaj
TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci'ye devretti! İşte verdiği mesaj
13:01
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
12:48
Azerbaycan’dan İsrail’e “bağımsızlık günü“ kutlaması
Azerbaycan'dan İsrail'e "bağımsızlık günü" kutlaması
12:33
Gençlerden Hakan Fidan’ı terleten soru: Buna cevap veremeyeceğim
Gençlerden Hakan Fidan'ı terleten soru: Buna cevap veremeyeceğim!
10:14
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü Tam 1 metre kar var
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü! Tam 1 metre kar var
