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Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'nda şüpheli paket polis ekiplerini teyakkuza geçirdi - Son Dakika

Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'nda şüpheli paket polis ekiplerini teyakkuza geçirdi

Son Güncelleme: 03.11.2023 19:29

Şişli Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'ndaki, şüpheli paket, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı. Şüpheli olduğu değerlendirilen çöp poşetinin içinden hırdavat malzemeleri çıktı.

İstanbul'un Şişli ilçesindeki Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'ndaki şüpheli paket, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı. Şüpheli olduğu değerlendirilen çöp poşetinin içinden hırdavat malzemeleri çıktı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan çöp poşetinin kontrollü olarak patlatıldığı anlar, kameraya da yansıdı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Mecidiyeköy Metrobüs Durağında şüpheli paket alarmı

DURAKTA YOĞUNLUK OLUŞTU

Şüpheli paket nedeniyle durakta insan yoğunluğu oluştu. Ekiplerin çalışması sonrası durağın yeniden hizmete açılacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: DHA

Mecidiyeköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'nda şüpheli paket polis ekiplerini teyakkuza geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'nda şüpheli paket polis ekiplerini teyakkuza geçirdi - Son Dakika
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