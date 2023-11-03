Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'nda şüpheli paket polis ekiplerini teyakkuza geçirdi

İstanbul'un Şişli ilçesindeki Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'ndaki şüpheli paket, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı. Şüpheli olduğu değerlendirilen çöp poşetinin içinden hırdavat malzemeleri çıktı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan çöp poşetinin kontrollü olarak patlatıldığı anlar, kameraya da yansıdı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

DURAKTA YOĞUNLUK OLUŞTU

Şüpheli paket nedeniyle durakta insan yoğunluğu oluştu. Ekiplerin çalışması sonrası durağın yeniden hizmete açılacağı tahmin ediliyor.