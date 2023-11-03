İstanbul'un Şişli ilçesindeki Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'ndaki şüpheli paket, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı. Şüpheli olduğu değerlendirilen çöp poşetinin içinden hırdavat malzemeleri çıktı.
Öte yandan çöp poşetinin kontrollü olarak patlatıldığı anlar, kameraya da yansıdı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Şüpheli paket nedeniyle durakta insan yoğunluğu oluştu. Ekiplerin çalışması sonrası durağın yeniden hizmete açılacağı tahmin ediliyor.
Son Dakika › Güncel › Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'nda şüpheli paket polis ekiplerini teyakkuza geçirdi - Son Dakika