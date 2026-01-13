Meclis'in ilk engelli vekili Lokman Ayva: Körlükten hiç üzülmedim, bana başka kapılar açtı - Son Dakika
Meclis'in ilk engelli vekili Lokman Ayva: Körlükten hiç üzülmedim, bana başka kapılar açtı

13.01.2026 10:04
Türkiye'nin Meclis'e giren ilk engelli milletvekili Lokman Ayva, yoksullukla geçen çocukluk yıllarından siyasete uzanan hayat hikâyesini Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programında anlattı. Körlüğün kendisine farklı bir bakış açısı kazandırdığını söyleyen Ayva, eğitim mücadelesini, engellilere yönelik önyargıları ve siyasetteki ilkesel duruşunu samimi ifadelerle değerlendirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren ilk engelli milletvekili olarak siyasi tarihe geçen Gökay– Lokman Ayva, hayat hikâyesi, siyasete bakışı ve engellilik mücadelesine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yoksullukla geçen çocukluk yıllarından Meclis kürsüsüne uzanan yolculuğunu anlatan Ayva, hem kişisel yaşamına hem de siyasi duruşuna dair samimi değerlendirmeler yaptı.

YOKSULLUKTAN MECLİSE: BİR HAYAT MÜCADELESİ

Lokman Ayva, çocukluk yıllarının büyük yokluklarla geçtiğini anlatarak, annesinin okuma yazma bilmediğini ve ırgatlık yaptığını, babasının ise evde yumurta olduğunda kendisi yemeyip çocuklarına yedirdiğini söyledi. "Sülalemde okuyan ilk kişiyim" diyen Ayva, fakirliğin ve imkânsızlıkların kendisini hayata karşı daha dirençli hale getirdiğini vurguladı.

11 yaşında geçirdiği menenjit hastalığı sonrası görme yetisini kaybeden Ayva, bu sürecin kendisi için bir kırılma noktası olduğunu ifade etti. Gençlik yıllarında yaşadığı duygusal bir hayal kırıklığının kör olmanın ağırlığını ilk kez hissettirdiğini anlatan Ayva, buna rağmen hayata küsmediğini dile getirdi.

"KÖR OLDUKTAN SONRA GÖZÜM AÇILDI"

Kör olmanın kendisini karamsarlığa sürüklemediğini vurgulayan Ayva, "Kör olmak benim işime geldi, hiç üzülmedim. Kör olduktan sonra gözüm açıldı" sözleriyle dikkat çekti. Görmeden de hayatın farklı güzelliklerini fark ettiğini belirten Ayva, gözle görülmeyen gerçekleri daha net algılayabildiğini söyledi.

Toplumda engellilere karşı iletişim çekingenliği olduğunu ifade eden Ayva, insanların kendileriyle nasıl konuşacaklarını bilemediklerini ancak asıl engelin bu ön yargılar olduğunu dile getirdi. Ankara Körler Okulu'na kabul edilmesiyle eğitim hayatının yön değiştirdiğini anlatan Ayva, "Öğrenilmiş çaresizliğe kapılmayın. Teorik olarak benim okumam mümkün bile değildi ama bilmediğim bir yere, İstanbul'a okumak için geldim" dedi.

SİYASET, İLKELER VE ELEŞTİRİLER

Milletvekilliğinin bir meslek değil, geçici bir görev olduğunu savunan Lokman Ayva, bu görevin en fazla üç dönem yapılması gerektiğini ifade etti. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliğinden ise ilkesel bir hata gördüğü için ayrıldığını belirten Ayva, parti içindeki başlangıç kültürünün zamanla deforme olduğunu söyledi.

"AK Parti yönetiyor diye mevcut sistemi kabullenecek değilim" diyen Ayva, siyasette eleştirel duruşun önemine dikkat çekti. Milletvekillerinin zengin sanılmasının büyük bir yanılgı olduğunu ifade eden Ayva, asıl amacının insanların sorun yaşamadığı bir memlekete katkı sunmak olduğunu vurguladı.

Hayatının hiçbir döneminde körlükten dolayı pişmanlık duymadığını söyleyen Ayva, "Parasızlık ve körlük bana çok şey kazandırdı" diyerek, yaşadığı zorlukların kendisini güçlü kıldığını dile getirdi.

