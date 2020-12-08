Meclisin gündemi su kaynaklarının korunması oldu - Son Dakika

Meclisin gündemi su kaynaklarının korunması oldu

08.12.2020 20:49
Meclisin gündemi su kaynaklarının korunması oldu, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısı Başkan Vekili Mehmet Güzgülü'nün başkanlığında gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısı Başkan Vekili Mehmet Güzgülü'nün başkanlığında gerçekleştirildi. Meclisin gündemi iklim değişikliğine bağlı kuraklık tehlikesi nedeniyle su kaynaklarının korunması olurken MHP, AK Parti, CHP ve İYİ Parti Grup Başkan Vekillerinin vermiş olduğu ortak önerge imzalanarak meclise sunuldu. Sunulan önerge meclis üyelerinin oy birliği ile Altyapı Mesken ve Kentsel Yenileme ile Çevre Sağlık Komisyonlarına sevk edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısı Kültür Merkezi Lale Salonu'nda yapıldı. Manisa başta olmak üzere Ege Bölgesinde 2006-2007 yılından bu güne kadar en az yağışın düştüğü bu dönemde Büyükşehir Belediye Meclisi de kuraklık tehlikesine karşı duyarsız kalmadı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü'nün başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında su kaynaklarının korunması ve tasarruflu bir şekilde kullanılması için MHP, AK Parti, CHP ile İYİ Parti Grup Başkan Vekilleri tarafından verilen önerge ses getirdi. İlgili komisyonların Manisa il genelindeki mevcut su durumunu araştırması ve su kaynaklarının korunmasına yönelik alınacak tedbirlerin belirlenmesi önergenin konusu olurken verilen önerge tüm siyasi partilerin başkan vekilleri tarafından imzalandı. Başkan Vekili Güzgülü, Gölmarmara Gölü, Demirköprü Barajı'nın son durumlarının herkes tarafından görüldüğünü yeraltı su kaynaklarının da gittikçe derine çekildiğini belirterek üzerlerine düşen sorumluluğun farkında olduklarını söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Dilşat Ulaş, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Fehmi Gülen, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Köse tarafından imzalanan önerge oy birliği ile kabul edilerek Altyapı Mesken ve Kentsel Yenileme ile Çevre Sağlık Komisyonlarına sevk edildi.

Verilen önerge

Meclis grup başkan vekilleri tarafından verilen önergede şu ifadeler yer aldı: "Yaşamın vazgeçilmez kaynağı olan suyumuz, son yıllarda hızla tükenmeye başladı. Nüfus artışı, şehirleşme ve sanayileşmeye bağlı olarak su kirliliği artmakta ve temiz su kaynaklarımız giderek azalmaktadır. Yağışların azalması ve düzensizleşmesi de su rezervlerimizi olumsuz etkilemektedir. Her geçen gün baraj ve göl gibi yüzey sularımız yok olmakta, yeraltı su kaynaklarımız da daha derinlere inmektedir. Kişi başına düşen su miktarı, bugün itibarı ile 1.400 metreküpün altına inmiştir. Şu an su fakiri bir ülkeyiz. Eğer gerekli önlemleri almazsak, yakın gelecekte bu rakam 1.000 metreküpün altına düşecek ve su kıtlığı çeken ülkeler listesinde yer alacağız. Hepimiz biliyoruz ki, yeni bir su kaynağı yaratmamız mümkün değil. Bu yüzden ülkemizde olduğu gibi Manisa'mızda da son derece kısıtlı olan su kaynaklarımızın korunmasından işletilmesine; suyun dağıtımından uzaklaştırılmasına kadar her alanda su yönetimi politikaları geliştirmeliyiz. Bununla birlikte yaklaşık 1 milyon 500 bin nüfusa sahip ilimizde, su tasarrufu konusunda şehir merkezinden en ücra mahallemizdeki vatandaşımıza kadar bilinç oluşturmalıyız. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinde temsil edilen siyasi partiler olarak, hayatın kaynağı olan suyumuzu gelecek nesillere yeterli ve sağlıklı bir şekilde miras bırakmak için 2021 yılında ilgili komisyonların ilimiz genelindeki mevcut su durumunu araştırması ve su kaynaklarımızın korunması için vatandaş olarak, belediyeler olarak, ilgili kuruluşlar olarak hangi tedbirlerin alınması gerektiğinin belirlenmesi ile ilgili önergemizin gündeme alınmasını arz ederiz." - MANİSA

Meclisin gündemi su kaynaklarının korunması oldu
Meclisin gündemi su kaynaklarının korunması oldu
Meclisin gündemi su kaynaklarının korunması oldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Aralık, Manisa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meclisin gündemi su kaynaklarının korunması oldu - Son Dakika


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