MediaMarktSaturn, portföyünü genişletmeye devam ediyor - Son Dakika

MediaMarktSaturn, portföyünü genişletmeye devam ediyor

13.10.2020 10:35
MediaMarktSaturn, portföyünü genişletmeye devam ediyor, System.String[]

Avrupa'nın tüketici elektroniği perakendecisi MediaMarktSaturn, Yetkili Apple Servis Sağlayıcısı oldu.

Avrupa'nın tüketici elektroniği perakendecisi MediaMarktSaturn, Yetkili Apple Servis Sağlayıcısı oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt Türkiye'nin çatı şirketi MediaMarktSaturn, teknolojiseverlere sağladığı hizmetlere bir yenisini daha ekledi.

MediaMarktSaturn, Apple iPhone'lar için Yetkili Apple Servis Sağlayıcısı oldu. Bu gelişme, iPhone'ların farklı bir yetkili servise gönderilmeden direkt MediaMarkt mağazalarında, orijinal iPhone parçalarıyla onarılacağı anlamına geliyor.

Şirketin genel merkezi olan Almanya'da tanıtılan yeni servis, 2021 sonuna kadar Almanya'nın yanı sıra MediaMarkt Türkiye'nin de dahil olduğu 13 Avrupa ülkesinde uygulanmaya başlayacak.

MediaMarkt mağazalarında 2018 yılından bu yana "Artı Hizmetler" adı verilen uygulama ile akıllı telefonlar, hızlı ve kolayca tamir edilebiliyor. Artık şirket, aldığı Yetkili Apple Servis Sağlayıcısı sertifikası ile iPhone onarımlarını mağazalarında ve orijinal Apple parçaları ile hızlıca sağlayabilecek.

Bu gelişmenin tüketicilere en büyük avantajı ise yapılan onarım işlemlerinde cihazlardaki üretici garantisinin korunması olacak.

Bu geçişin tüketici nezdinde sorunsuz ve hızlıca sağlanması için MediaMarkt mağazalarında bulunan Artı Hizmetler'deki onarım ekipmanlarının Apple tarafından sertifikalandıracağını belirten yetkililer, personele de bu doğrultuda eğitim verileceğini belirtti. Böylece iPhone'ların onarım süresini kısaltmayı hedefleyen MediaMarkt, bu işlem için mağazalarından randevu alınmaya gerek duyulmayacağını iletti.

Müşteri odaklı yaklaşımına her geçen gün daha fazla ağırlık veren MediaMarkt, akıllı telefonlar için çeşitli koruyucu hizmetler sunarken, tüm cihazlar için de genişletilmiş garanti seçenekleri bulunduruyor.

Ürün yelpazesinde sunduğu bu hizmetlerin yanı sıra MediaMarkt, mağaza personelinin tüketici taleplerine yönelik daha doğru ve kişisel tavsiye vermesine yönelik yeni bir uygulama tanıtmıştı.

Müşteri odaklı yaklaşımını daha da güçlendirmek isteyen MediaMarkt, bu kapsamda yatırımlarını personele ve onların yeteneklerini geliştirmeye yönelik yapmayı tercih ediyor.

"Hizmet ve çözümlerin genişletilmesi, şirket stratejisinin merkezi bir unsuru"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarktSaturn Perakende Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Ferran Reverter, MediaMarkt olarak sundukları hizmet ve çözümlerin genişletilmesinin, şirket stratejisinin merkezi bir unsuru olduğunu belirtti.

Reverter, "İş modelimizin temelini oluşturan bütüncül kanallı pazarlama yaklaşımımızla müşterilerimize mobil uygulamalarımızdan web sitelerimize ve tüm mağazalarımıza kadar her yerde mümkün olan en iyi hizmeti sunmak istiyoruz. Apple Servis Sağlayıcısı olarak yetkilendirilmek, müşteri odaklı dönüşüm yolumuzda şirketimizin attığı çok önemli bir adım." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Almanya, Avrupa, Apple, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MediaMarktSaturn, portföyünü genişletmeye devam ediyor - Son Dakika Ekonomi

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