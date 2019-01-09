Medipol Başakşehir'de Robinho İlk Maçına Çıktı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya
'da hazırlanan Medipol Başakşehir
kamp yaptığı otelin sahasında hazırlık maçında karşılaştığı Arnavutluk
ekibi Kukesi'yi 2-1 mağlup etti.
Teknik direktör Abdullah Avcı
maçın ilk yarısına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkarken mücadelenin ikinci yarısında ise as oyuncularına görev verdi. Medipol Başakşehir ilk yarıda Riad Bajic ve ikinci yarıda Epureanu'nun attığı gollerle rakibini 2-1 yendi. Kukesi'nin tek golü Cyrbja'dan geldi.
ROBINHO İLK KEZ SAHADA
Teknik direktör Abdullah Avcı maça; Volkan - Uğur, Salim, Mert, Kutay, Soner, Gökhan, Jojic, Napoleoni, Elia ve Bajic 11'i ile çıkarken, karşılaşmanın 2'nci yarısında ise as oyuncularını saha sürdü. Turuncu lacivertli takım ikinci yarıya; Volkan - Caiçara, Attamah, Epureanu, Hafez, Emre, İrfan, Visca, Mossoro, Arda, Robinho
11'i ile çıktı. Demir Grup Sivasspor
'dan transfer edilen Brezilyalı futbolcu Robinho da ilk kez yeni takımının formasını giydi.
KUKESİ'DE KALECİ SORUNU
Kukesi'de Medipol Başakşehir maçına ilk 11'de başlayan kaleci Stivi Frasheri mücadelenin ikinci yarısında yerini Faton Maloku'ya bıraktı. İkinci yarıda Maloku'nun sakatlık geçirmesiyle birlikte oyun bir süre durdu ve tekrar ilk yarıda görev alan Frasheri, Kukesi kalesine geçerek mücadeleye devam etti.
SIRADAKİ RAKİP ADO DEN HAAG
Medipol Başakşehir, Antalya kampının ikinci hazırlık maçında Hollanda
Eredivisie ekiplerinden Ado Den Haag
ile karşılaşacak. Başakşehir'in kamp yaptığı otelin sahasında 11 Ocak'ta oynanacak mücadele 17.00'de başlayacak.
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Maçtan detaylar
Robinho'nun detay görüntüleri