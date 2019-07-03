Medipol Başakşehir'de sağlık kontrolleri

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Medipol Başakşehir
'de futbolcuların sağlık kontrolleri devam ediyor.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Medipol Mega Üniversite Hastanesine gelen futbolcuların, sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.
Kan tetkikleri yapılan Demba Ba
, Gökhan İnler, Stefano Napoleoni, Milos Jojic, Soner Aydoğdu
, Mete Kaan Demir ve Eljero Elia
'nın uzman doktorlar tarafından iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi ve kardiyoloji muayenelerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.