Medipol Başakşehir ile Galatasaray 24. randevuda - Son Dakika

Medipol Başakşehir ile Galatasaray 24. randevuda

Medipol Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig'de oynayacakları maçla birlikte 24. kez karşı karşıya gelecek.

Medipol Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig'de oynayacakları maçla birlikte 24. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 23 maçta sarı-kırmızılıların 11'e 7 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Herkes fiyatını konuşuyor peki ama Fatih'in portresi neden Londra'daydı? İşte tablonun yüzlerce yıllık serüveni
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi

Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray, yarın saat 21.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 28 haftada turuncu-lacivertliler 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 59 puanla zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ise 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucu aldığı 51 puanla 4. sırada bulunuyor.

24. randevu

Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 23 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 11 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Turuncu-lacivertliler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 5 maç ise berabere sona erdi. Aslan'ın 37 golüne, Bozbaykuşlar 34 golle karşılık verdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçı Başakşehir 1-0'lık skorla kazanmıştı.

Son 5 maç

Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan son 5 maçta eşitlik söz konusu. Bu karşılaşmalarda iki takım 2'şer galibiyet alırken, 1 müsabaka ise beraberlikle sona erdi. Turuncu-lacivertliler 8 kez gol sevinci yaşarken, sarı-kırmızılılar ise 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

Farklı skorlar

Başakşehir, Galatasaray'ı 5-1 ve 4-0 mağlup ederek rakibine karşı en farkı skorları aldı. Sarı-kırmızılılar ise turuncu-lacivertlileri en farklı 4-1 ve 3-0'lık skorlarla mağlup etti. İki takım arasında ayrıca 3-3 gibi gollü bir müsabaka da bulunuyor.

Galatasaray, deplasmanda en son 2015 yılında kazandı

Galatasaray, Başakşehir'e karşı deplasmanda son galibiyetini 3 Ekim 2015'te aldı. Söz konusu müsabakada sarı-kırmızılıların başında Hamza Hamzaoğlu yer alırken, turuncu-lacivertlileri ise Abdullah Avcı çalıştırıyordu. Müsabakada Aslan'ın gollerini Lukas Podolski ile Umut Bulut kaydetmişti.

Ali Palabıyık yönetecek

Bu önemli karşılaşmada FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak. Ankara Bölgesi hakemi olan Ali Palabıyık'ın yönettiği müsabakaların yüzde 43'ünde ev sahibi takım, yüzde 30'unda deplasman takımları galip geldi. Maçların yüzde 27'si ise berabere bitti. Palabıyık'ın maç başına 5.08 sarı kart, 0.39 kırmızı kart ortalaması bulunuyor. - İSTANBUL

Galatasaray, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 10:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir ile Galatasaray 24. randevuda - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

09:57 Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi 09:29 Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı 09:11 Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti 08:51 Tutkunu olduğu 1976 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı 08:42 İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez 08:31 Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu 08:22 Oxford raporu: Türkiye, tedbirleri azaltmasına rağmen vaka artışının az gerçekleştiği ülkeler arasında 07:31 Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı 05:01 Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı 04:20 Ceza yazılan vatandaş, polis ile maske tartışmasını sosyal medyadan canlı yayınladı 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 11:59 Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Herkes fiyatını konuşuyor peki ama Fatih'in portresi neden Londra'daydı? İşte tablonun yüzlerce yıllık serüveni
10:37
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
10:01
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
09:56
Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
09:28
Kaçak düğün kabusu! Vakaları artırıyor, denetimlere rağmen durdurulamıyor
09:19
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
09:11
Üzerine kolonya döküp yanıyor mu diye merak eden çocuk, çakmağı çakınca alev topuna döndü
08:51
Tutkunu olduğu 1976 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı
08:51
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
08:41
Kayınpederinin hediye ettiği 1 kovanla arıcılığa başladı şimdi 50 kovanı var
08:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 10:51:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Medipol Başakşehir ile Galatasaray 24. randevuda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]