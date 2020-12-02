Medipol Başakşehir-Leipzig maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki Medipol Başakşehir- Leipzig maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Başakşehir, Leipzig karşısında galibiyet arıyor! Temsilcimizin 11'i belli oldu

Sputnik V aşısının fiyatı 10 dolar olarak belirlendi! Aşı 2021'de diğer ülkelere de dağıtılacak