Medipol Başakşehir-Leipzig maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki Medipol Başakşehir- Leipzig maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Carlos del Cerro Grande, Juan Carlos Yuste, Roberto Alonso Fernandez (İspanya)
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Ponck, Bolingoli, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Visca, Deniz Türüç, Gulbrandsen, Demba Ba
Leipzig: Gulasci, Mukiele, Upamecano, Konate, Angelino, Sabitzer, Haidara, Forsberg, Olmo, Kampl, Poulsen,
- Kaynak: AA
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