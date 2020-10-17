Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçından notlar

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Trabzonspor, en son oynadığı Gaziantepspor maçı 11'ine göre 5 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Eddie Newton, ligde son oynanan Gaziantep FK maçına göre Medipol Başakşehir karşısında ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.

Newton, kalede Erce Kardeşler'in yerine sakatlıktan dönen Uğurcan Çakır'a, savunmada Hüseyin Türkmen'in yerine yeni transfer Vitor Hugo'ya, orta sahada kart cezalısı Flavio'nun yokluğunda Kamil Ahmet Çörekçi'ye, forvette ise Caleb Ekuban ile Anthony Nwakaeme'nin yerlerine genç oyuncu Safa Kınalı ile Fausse'ni Diabate'ye görev verdi.

Trabzonspor'da 4 eksik

Trabzonspor, cezalı ve sakat futbolcular nedeniyle Medipol Başakşehir karşısına 4 eksikle çıktı.

Bordo-mavili takımda kart cezalısı Flavio ile Nwakaeme, Ekuban ve Abdulkadir Parmak kadroda yer almadı.

Djaniny ve Hosseini ilk kez

Trabzonspor'un transferin son günlerinde kadrosuna kattığı ve geçici lisans çıkartılan forvet oyuncusu Djaniny, Medipol Başakşehir maçıyla ilk kez bordo-mavili takımın maç kadrosunda yer aldı.

Trabzonspor'un İranlı stoper oyuncusu Majigd Hosseini de bu sezon ilk kez kadroda kendine yer buldu.

Safa ilk kez 11'de

Trabzonspor Teknik Direktörü Newton, bu sezonun ilk 4 haftasında 2 karşılaşmada sonradan oyuna giren genç futbolcu Safa Kınalı'ya 11'de görev verdi.

Teknik direktör Eddie Newton, Nwakaeme, Flavio, Abdulkadir Parmak ve Flavio gibi isimlerin kadroda yer almadığı maçta son haftalarda performansıyla dikkat çeken gen oyuncuya orta sahada sahaya sürdü.

Trabzonspor'un satışa çıkarılan locaların 28'i satıldı. Uzun bir aradan sonra stada alınan az sayıda taraftar maç öncesinde kısa bir tezahürat yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin hayatını kaybeden eski milli futbolcularından Nevzat Güzelırmak içen karşılaşma öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.