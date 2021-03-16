Medipol Başakşehir maçından notlar - Son Dakika

Medipol Başakşehir maçından notlar

16.03.2021 20:49
Medipol Başakşehir maçından notlar, System.String[]

Sergen Yalçın'dan 5 değişiklikDorukhan Toköz, 5 maç sonra 11'deOğuzhan yine kupada yer bulduBeşiktaş'tan MİKA-DER'e anlamlı destekAykut Kocaman'dan 6 değişiklikOlgucan KALKAN / İSTANBUL, - Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti.

Sergen Yalçın'dan 5 değişiklik

Dorukhan Toköz, 5 maç sonra 11'de

Oğuzhan yine kupada yer bulduBeşiktaş'tan MİKA-DER'e anlamlı destekAykut Kocaman'dan 6 değişiklik

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Vodafone Park'ta 20: 45'te başlayan karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çaldı. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık üstlendi.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Spor Toto Süper Lig'de oynanan Medipol Başakşehir maçının 11'ine göre kadroda 5 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam Ersin Destanoğlu'nun yerine Utku Yuvakuran'a, N'Sakala'nın yerine Rıdvan Yılmaz'a, Atiba'nın yerine Oğuzhan Özyakup'a, Ljajic'in yerine Dorukhan Toköz'e, Larin'in yerine ise N'Koudou'yu 11'de görevlendirdi. Kaleyi Utku Yuvakuran'a emanet eden Sergen Yalçın, savunma dörtlüsünü; Rosier, Welinton, Vida ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşturdu. Savunmanın önünde Josef'i görevlendiren tecrübeli teknik adam, hücum hattında Ghezzal, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup ve N'Koudou'yu sahaya sürdü. Sergen Yalçın'ın santrfor bölgesindeki tercihi ise Vincent Aboubakar oldu. Siyah-beyazlıların Medipol Başakşehir karşısındaki 11'i şöyle: "Utku Yuvakuran - Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef, Ghezzal, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, N'Koudou, Aboubakar."DORUKHAN TOKÖZ, 5 MAÇ SONRA 11'DEMedipol Başakşehir karşılaşmasına 11'de başlayan Dorukhan Toköz, 5 maç sonra 11'de görev aldı. 24 yaşındaki futbolcu, son olarak Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında iç sahada oynanan Gençlerbirliği maçına 11'de başlamıştı. Dorukhan Toköz, o karşılaşmada N'Sakala ve Rıdvan Yılmaz'ın yokluğunda sol bek olarak görev almıştı. Dorukhan bu karşılaşmada ise kendi mevkisi olan orta sahada forma şansı buldu.OĞUZHAN YİNE KUPADA YER BULDUSiyah-beyazlı ekipte Medipol Başakşehir karşılaşmasında 11'de görev alan Oğuzhan Özyakup, 5 maçlık aranın ardından bir maça 11'de başladı. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynanan maçta 11'de görev alan Oğuzhan Özyakup, sonrasında ligde oynanan 5 maçta sadece Denizlispor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında 20 dakika görev aldı.Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, her karşılaşma öncesinde bir futbolcu için pankart asarken, bu maçta da Oğuzhan Özyakup'un 'Maestro Ozi' pankartı tribünlerde yer aldı.BEŞİKTAŞ'TAN MİKA-DER'E ANLAMLI DESTEKSiyah-beyazlı kulüpten, Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde anlamlı bir adım geldi. Beşiktaş Kulübü, sahaya Minik Kalplerle El Ele Derneği logolu maskelerle çıktı. Beşiktaşlı futbolcular, 21 Temmuz 2008 yılında; aile içi şiddet, taciz, ensest, töre, aile parçalanması, doğal afetler, ekonomik imkansızlıklar gibi nedenlerle ailelerinden uzakta, devlet koruması altında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki kurum ve kuruluşlarda yaşamak zorunda kalmış 0-18 yaş arası çocuklar için çalışmak üzere kurulmuş MİKA-Der'e destek olmak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir ile oynanacak karşılaşmanın seremonisine MİKA-DER logolu maskelerle çıktı.AYKUT KOCAMAN'DAN 6 DEĞİŞİKLİKMedipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman ligde oynanan Beşiktaş maçının 11'inde 6 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam Volkan Babacan'ı yerine Mert Günok'a, Rafael'in yerine Ömer Ali Şahiner'e, Mehmet Topal'ın yerine Tolga Ciğerci'ye, Giuliano'nun yerine Visca'ya, Aleksic'in yerine Ndayishimiye'ye, Crivelli'nin yerine ise Demba Ba'yı 11'de görevlendirdi. Kaleyi Mert Günok'a emanet eden Kocaman, savunma dörtlüsünü Ömer Ali, Ponck, Epureanu ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu. Orta sahada Tolga Ciğerci, Ndayishimiye ve Berkay Özcan'ı oynayan tecrübeli teknik adamın hücum hattındaki tercihleri ise Visca ve Deniz Türüç oldu. Aykut Kocaman'ın santrfor bölgesinde tercihi ise Demba Ba oldu. Medipol Başakşehir'in Beşiktaş karşısındaki 11'i şöyle: "Mert Günok, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Ndayishimiye, Visca, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Demba Ba."MAÇ TOPLARI ARAS KARGO'DAN

Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmalarının oynanacağı topları TFF Riva Tesisleri'nde TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber'den teslim alan Aras Kargo, organizasyon için özel olarak hazırlanan mini araç ile maç topunu orta sahaya kadar taşıdı ve hakeme teslim etti. Kupa heyecanına renk katan etkinlik maç öncesi saha içindeki oyunculara ve ekranları başındaki futbol severlere keyifli anlar yaşattı. Benzer organizasyon, yarın oynanacak olan Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında da uygulanacak. Aras Kargo, son olarak final karşılaşmasında maçın oynanacağı toplarla birlikte büyük mücadelenin ödülü olan Türkiye Kupası'nı da taşıyacak.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Medipol Başakşehir maçından notlar - Son Dakika


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