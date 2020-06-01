Medipol Başakşehirli Aleksic: "Şampiyonluk için elimizde büyük bir fırsat var" - Son Dakika

Medipol Başakşehirli Aleksic: "Şampiyonluk için elimizde büyük bir fırsat var"

Medipol Başakşehir'in Sırp orta saha oyuncusu Danijel Aleksic, Süper Lig'de iyi bir durumda olduklarını ve şampiyonluk şanslarının yüksek olduğunu belirtti.

Medipol Başakşehirli Aleksic:

Medipol Başakşehir'in Sırp orta saha oyuncusu Danijel Aleksic, Süper Lig'de iyi bir durumda olduklarını ve şampiyonluk şanslarının yüksek olduğunu belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonunun Tam Saha dergisinde röportajı yer alan Aleksic, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı, takımının ve kendisinin performansı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında değerlendirmede bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayından bu yana maç oynanmayan Süper Lig'de 26 haftada 53 puan topladıklarını ve averajla Trabzonspor'un ardından ikinci olduklarını aktaran tecrübeli futbolcu, "Şu ana kadar iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Trabzonspor'la aynı puandayız ve zirvedeyiz. Şampiyonluk için iyi bir şansımız var. Türkiye Kupası'nda şanssız bir şekilde elendik, UEFA Avrupa Ligi'nde iyi gidiyoruz. Süper Lig'de de şansımız yüksek. Çok kaliteli bir teknik direktör ve çok kaliteli futbolculara sahibiz. Ligde iyi bir konumdayız. Hepimiz katkı sağlamak için çok çaba harcıyoruz. Şu an sağlıklı kalmak, çok çalışmak ve şampiyonluk yarışına iyi bir şekilde geri dönmek öncelikli amacımız." ifadelerini kullandı.

Bireysel performansından memnun olmadığını anlatan Aleksic, şunları kaydetti:

"İki ay sakatlığım sebebiyle sahalardan uzak kaldım. Üstelik tam formumu yakalamaya başladığım bir dönemde talihsiz biçimde kolumu kırdım. İki ay sahalardan uzak kaldığınızda iyi bir şekilde geri dönmek için zamana ihtiyacınız oluyor. Lige verilen aradan önce Kopenhag'ı kendi sahamızda mağlup etmeyi başardık. Trabzonspor karşısında da deplasmanda kabul edilebilir bir sonuç aldık. İlk 11'de istikrarlı bir biçimde şans bulduğum için çok mutluyum. Daha iyi olabileceğimi biliyorum ve fiziksel olarak güçlenmek için her şeyi yapıyorum. Çok daha iyi performans sergileyebileceğimi bildiğim için şu anki performansımdan çok mutlu değilim. Ancak en önemlisi, şampiyonluk için elimizde büyük bir fırsat var ve Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkmak için şansımız yüksek. Takım olarak başarılı olmamız benim bireysel performansımdan daha önemli."

"Yaşadığımız bu duruma en hızlı şekilde uyum sağlayan başarılı olacak"

Danijel Aleksic, koronavirüs salgını sürecine en hızlı şekilde uyum sağlayacak takımın başarılı olacağını belirtti.

Lige verilen uzun aradan sonra sakatlıkların yaşanabileceğini aktaran turuncu-lacivertli futbolcu, "Sonuçları öngörmek çok zor. Sekiz maç kaldı fakat bu sekiz maçı hangi şartlar altında oynayacağımızı bilmiyoruz. Oyuncuların döndüklerinde form durumlarının nasıl olacağı konusunda bir fikrimiz yok. Umarım yaşanmaz ancak döndüğümüzde sakatlık riskimiz çok fazla. Şampiyonluğa ulaşacak takım, daha az sakatlık yaşayan takım olacak gibi görünüyor. Yaşadığımız bu duruma en hızlı şekilde uyum sağlayan başarılı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'de güvende hissediyoruz"

Aleksic, koronavirüs salgını sürecinde ülkesi Sırbistan'a dönmeyerek Türkiye'de kaldığını ve kendilerini güvende hissettiklerini vurguladı.

Evde oğlu ve ikiz kızlarıyla iyi vakit geçirdiğini anlatan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Sırbistan'a dönmek istemedik. Çünkü burada güvende hissediyoruz. Ayrıca küçük çocuklarımla bu zamanda seyahat etmek akıllıca bir fikir gibi gelmedi. Ailemi risk altında bırakmak istemedim. Ülkemde evde kalmakla burada evde kalmak aynı şeyler. Ailem de burada ve daha rahat, güvende hissediyoruz. Hep beraberiz. Ben bu süre içinde burada kalmayı tercih ettim ve pişman değilim." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs, Başakşehir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 12:07 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehirli Aleksic: 'Şampiyonluk için elimizde büyük bir fırsat var' - Son Dakika Spor
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