Rusya'dan Trump'ın Maduro hamlesine üstü kapalı onay - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Rusya'dan Trump'ın Maduro hamlesine üstü kapalı onay

Rusya\'dan Trump\'ın Maduro hamlesine üstü kapalı onay
04.01.2026 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanması ile sonuçlanan Venazuela'ya yönelik ABD operasyonuna Rusya'dan üstü kapalı bir onay geldi. Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya yönelik adımlarının ''yasa dışı ancak tutarlı'' olduğunu söyledi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD'nin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in alıkonulduğu askeri operasyonunu Rus haber ajansı TASS'a değerlendirdi.

"YASA DIŞI ANCAK TUTARLI"

ABD'nin, Rusya'nın bazı eylemlerini eleştirme hakkını kaybettiğini vurgulayan Medvedev, "Maduro, mevcut ABD yönetiminin asıl amacının petrol ve diğer madenleri yağmalamak olduğunu defalarca söylemişti. Trump da zaten bunu gizlemiyor." dedi.

Rusya Güvenlik Konseyi: Trump'ın Venezuela adımları yasa dışı ancak tutarlı
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev

Medvedev, ABD'nin başka ülkelerin kaynaklarını sürekli hedeflediğine işaret ederek, "Trump'ın davranışının bariz bir şekilde yasa dışı olmasına rağmen tutarlı olduğunu inkar edemezsiniz. O ve ekibi, ülkelerinin ulusal çıkarlarını savunmada çok katılar." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı. Trump, Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

Rusya Güvenlik Konseyi: Trump'ın Venezuela adımları yasa dışı ancak tutarlı

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Maduro New York kentine getirilirken, Venezuela yönetimi ise ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Kaynak: AA

Nicolas Maduro, Donald Trump, Venezuela, Güvenlik, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'dan Trump'ın Maduro hamlesine üstü kapalı onay - Son Dakika

’’Mümkün değil’’ denilen oldu Real Madrid’den Arda için şoke eden karar ''Mümkün değil'' denilen oldu! Real Madrid'den Arda için şoke eden karar
İran’da olaylar sürerken Pakistan sınırında çatışma İran'da olaylar sürerken Pakistan sınırında çatışma
Görüntüler infial yaratmıştı İşte işkenceci abiye verilen ceza Görüntüler infial yaratmıştı! İşte işkenceci abiye verilen ceza
Türkiye’nin en soğuk yeri: Sıfırın altında 39,7 derece Türkiye'nin en soğuk yeri: Sıfırın altında 39,7 derece
Kömürlükte öldürülen Naime Zeybek cinayetinde sır perdesi kaldırıldı Katili en yakını çıktı Kömürlükte öldürülen Naime Zeybek cinayetinde sır perdesi kaldırıldı! Katili en yakını çıktı
78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya’da sezon açıldı, itfaiye merkezi hala yok 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya'da sezon açıldı, itfaiye merkezi hala yok
Elif’ten 7 gündür haber yok Aynı bölgede kamp yapan gençlerin sözleri kafa karıştırdı Elif'ten 7 gündür haber yok! Aynı bölgede kamp yapan gençlerin sözleri kafa karıştırdı

21:02
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
20:51
Okan Buruk iki ayrılığı açıkladı
Okan Buruk iki ayrılığı açıkladı
20:21
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
20:19
’’Prensipte anlaştık’’ diyen Çağdaş Atan, Galatasaray’dan transfer edecekleri ismi açıkladı
''Prensipte anlaştık'' diyen Çağdaş Atan, Galatasaray'dan transfer edecekleri ismi açıkladı
20:02
Güllü’nün oğlunun sabrı tükenmiş ’’Bitti’’ diyerek saat verdi
Güllü'nün oğlunun sabrı tükenmiş! ''Bitti'' diyerek saat verdi
19:35
8 gündür aranan Elif Kumal’ın cansız bedenine ulaşıldı
8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı
19:29
Venezuela ordusu ülke çapında aktif hale getirildi
Venezuela ordusu ülke çapında aktif hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 21:26:22. #7.11#
SON DAKİKA: Rusya'dan Trump'ın Maduro hamlesine üstü kapalı onay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.