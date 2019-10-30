Mega Yacht Transport Avrupa ofislerini arttırıyor
1 saat önce
Türkiye'de ilk defa üretilen 44m büyüklüğünde elektrik motorlu feribotu Norveç'e taşıyarak dünya lojistik sektöründe dikkatleri üzerine çeken Mega Yacht Transport, 2020'de global operasyon ağını genişletiyor.
Türkiye'de ilk defa üretilen 44m büyüklüğünde elektrik motorlu feribotu Norveç'e taşıyarak dünya lojistik sektöründe dikkatleri üzerine çeken Mega Yacht Transport, 2020'de global operasyon ağını genişletiyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07
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