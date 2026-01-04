Megakentte lodos esareti! Dev dalgalar sahilleri dövdü - Son Dakika
Megakentte lodos esareti! Dev dalgalar sahilleri dövdü

Megakentte lodos esareti! Dev dalgalar sahilleri dövdü
04.01.2026 18:27  Güncelleme: 18:34
Megakentte lodos esareti! Dev dalgalar sahilleri dövdü
İstanbul'da iki gündür devam eden fırtına ve lodos, sahil şeridinde dev dalgalara neden oldu. Dalgaların kıyıyı aşmasıyla birlikte bazı bölgelerde yaya geçişlerinde olumsuzluklar yaşanırken; özellikle Yenikapı sahilinde etkisini artıran lodos nedeniyle dev dalgalar metrelerce yükselerek sahil bandını kapladı.

İstanbul'da iki gündür etkili olan fırtına ve lodos nedeniyle sahil şeridinde dev dalgalar oluştu. Yer yer dalgaların kıyıyı aşmasıyla sahil boyunca yürümek zorlaşırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da iki gündür devam eden lodos ve fırtına, sahil şeridinde dev dalgalara neden oldu. Dalgaların kıyıyı aşmasıyla birlikte bazı bölgelerde yaya geçişleri güçleşti.

DALGALAR SAHİL BADINI KAPLADI

Özellikle Yenikapı sahilinde etkisini artıran lodos nedeniyle dev dalgalar metrelerce yükselerek sahil bandını kapladı.

Dalgaların zaman zaman yürüyüş yoluna ulaşması nedeniyle vatandaşlar sahilden uzaklaşmak zorunda kaldı.

Sahilde bulunan bazı vatandaşlar ise fotoğraf çekerken dalgaların aniden yükselmesi sonucu ıslanmaktan kaçamadı.

Kaynak: İHA

İstanbul, Fırtına, Fırtına, Dünya, Yaşam, Doğa, Son Dakika

