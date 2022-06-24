Mehmet Ağar'ın sözlerine Sedat Peker'den yanıt: Bu işi düzelt yoksa SADAT'çılardan kötü duruma düşersin - Son Dakika
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Mehmet Ağar'ın sözlerine Sedat Peker'den yanıt: Bu işi düzelt yoksa SADAT'çılardan kötü duruma düşersin

24.06.2022 22:46

İş insanı Mansimov'un cezaevine helikopter pisti yaptırdığı iddialarına yanıt veren Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, söz konusu pisti yaptıranın bugünkü MHP Aydın İl Başkanı olduğunu söyledi. Ağar'ın açıklamaları sonrası Peker cephesinden yeni bir hamle geldi. Peker'in basın danışmanı Emre Olur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile akşam saatlerini işaret ederek, "Reis yalanlanmayı hiç sevmez. Bence bu işi düzelt yoksa akşama SADAT'cılardan daha kötü duruma düşersin" dedi.

İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Azeri iş insanı Mübariz Mansimov'un cezaevine helikopter pisti yaptırdığı iddialarına yanıt verdi. 2012 yılında Susurluk Davası'ndan aldığı 2 yıl hapis cezası nedeniyle Aydın Yenipazar Cezaevi'ne giren eski Mehmet Ağar, o dönem cezaevine helikopter pisti yaptırdığı iddiasıyla ilgili "Onu yaptıran o dönem ki Nazilli Belediye reisidir. Bugün de MHP Aydın İl Başkanıdır" dedi.

SEDAT PEKER CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Mansimov'a yanıt olarak yapılan bu açıklama üzerine Sedat Peker'in 'basın danışmanı' olarak bilinen Emre Olur, Mehmet Ağar'a 'sözlerini düzeltme' çağrısında bulundu.

"BU İŞİ DÜZELT YOKSA SADAT'ÇILARDAN KÖTÜ DURUMA DÜŞERSİN"

Konuya ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Olur, "Mehmet Ağar derin devletin başı, Mübariz Mansimov'un söylediği şeylerden sadece birini yalanlamışsın. Ancak bazı gazeteler Sedat Peker'i yalanladı diye haber yapmışlar. Reis yalanlanmayı hiç sevmez. Bence bu işi düzelt yoksa akşama SADAT'cılardan daha kötü duruma düşersin" denildi.

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SON DAKİKA: Mehmet Ağar'ın sözlerine Sedat Peker'den yanıt: Bu işi düzelt yoksa SADAT'çılardan kötü duruma düşersin - Son Dakika
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