Mehmet Ağar'ın sözlerine Sedat Peker'den yanıt: Bu işi düzelt yoksa SADAT'çılardan kötü duruma düşersin

Fotoğraf Ustaosmanoğlu'nun cenazesinden! Sosyal medyada linç eden de var destek veren de

İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Azeri iş insanı Mübariz Mansimov'un cezaevine helikopter pisti yaptırdığı iddialarına yanıt verdi. 2012 yılında Susurluk Davası'ndan aldığı 2 yıl hapis cezası nedeniyle Aydın Yenipazar Cezaevi'ne giren eski Mehmet Ağar, o dönem cezaevine helikopter pisti yaptırdığı iddiasıyla ilgili "Onu yaptıran o dönem ki Nazilli Belediye reisidir. Bugün de MHP Aydın İl Başkanıdır" dedi.

SEDAT PEKER CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Mansimov'a yanıt olarak yapılan bu açıklama üzerine Sedat Peker'in 'basın danışmanı' olarak bilinen Emre Olur, Mehmet Ağar'a 'sözlerini düzeltme' çağrısında bulundu.

"BU İŞİ DÜZELT YOKSA SADAT'ÇILARDAN KÖTÜ DURUMA DÜŞERSİN"

Konuya ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Olur, "Mehmet Ağar derin devletin başı, Mübariz Mansimov'un söylediği şeylerden sadece birini yalanlamışsın. Ancak bazı gazeteler Sedat Peker'i yalanladı diye haber yapmışlar. Reis yalanlanmayı hiç sevmez. Bence bu işi düzelt yoksa akşama SADAT'cılardan daha kötü duruma düşersin" denildi.