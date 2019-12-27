Mehmet Akif Ersoy 'u anma etkinlikleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mehmet Akif Ersoy 'u anma etkinlikleri - Son Dakika

Mehmet Akif Ersoy 'u anma etkinlikleri

6 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde "20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası" kutlama programı düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy 'u anma etkinlikleri, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde "20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası" kutlama programı düzenlendi.


İlçeye bağlı Perşembe beldesinde bulunan Filiz Rıfat Güpgüpoğlu Anadolu Lisesi'nin hazırlamış olduğu programa Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Perşembe beldesi merkez ve köylerde bulunan okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, günün anlamı ile ilgili konuşmayı Perşembe Filiz Rifat Güpgüpoğlu Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Pelin Yavuz yaptı. Mehmet Akif Ersoy'la ilgili video gösteriminin ardından Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okul müdürü Muhammet Ardıç okudu. Pelin Yavuz tarafından hazırlanan Mehmet Akif Ersoy'la ilgili Oratoryo gösterimi esnasında öğrenciler müzik öğretmeni Mustafa Can Acar yönetiminde Mehmet Akif'e ait "Zulmü Alkışlayamam" şiirinin bestelenmiş halini, "Ez Oğlum" türküsünü ve "Böyledir Bizim Sevdamız" türküsünü seslendirdi. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi öğretmeni Melike Obuz ve Çocuk Gelişimi ve Eğitimi öğrencileri tarafından İstiklal Marşı işaret dili ile okundu. Öğrenciler tarafından Mehmet Akif Ersoy'un Ayyıldız bayraklı resmi pazıl halinde birleştirildi.


Tören sonunda Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş törende emeği geçen öğretmen, öğrenci ve idarecileri teşekkür edip kutladı. - ZONGULDAK

Mehmet Akif Ersoy, Zonguldak, Çaycuma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:52 Kaynak: İHA
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