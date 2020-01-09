Mehmet Akyüz, Adana Demirspor yolunda - Son Dakika
Son Dakika Spor Mehmet Akyüz, Adana Demirspor yolunda - Son Dakika Spor

Mehmet Akyüz, Adana Demirspor yolunda

6 saat önce

DENİZLİ (İHA) – Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'un golcü futbolcu Mehmet Akyüz transferi için Adana Demirspor ile her konuda anlaştığı öğrenildi.

Mehmet Akyüz, Adana Demirspor yolunda, System.String[]

DENİZLİ (İHA) – Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'un golcü futbolcu Mehmet Akyüz transferi için Adana Demirspor ile her konuda anlaştığı öğrenildi.


Denizlispor'da kadro dışı bırakılan 34 yaşındaki golcü oyuncu Mehmet Akyüz, Adana Demirspor yolunda. Yeşil-siyahlı kulüp, kapılarını çalan Adana temsilcisi ile her konuda anlaşma sağlandı. İki kulübün yetkilileri el sıkıştı. Bu sezon yeşil-siyahlı forma ile Süper Lig'de 7 maça çıkan Akyüz, gol atamadı. Türkiye Kupası'nda ise 4 kez forma giyen tecrübeli oyuncu 2 gol kaydetti. Mehmet Akyüz'ün 30 Haziran 2020 tarihine kadar Denizlispor ile sözleşmesi bulunuyor.


Kariyerine Sakaryaspor alt yapısında başlayan Mehmet Akyüz, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor gibi takımlarda forma giydi. - DENİZLİ

Adana Demirspor, Mehmet Akyüz, Denizlispor, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:41 Kaynak: İHA
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