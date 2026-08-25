Mehmet Ali Erbil'in son hali hayranlarını üzdü - Son Dakika
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Mehmet Ali Erbil'in son hali hayranlarını üzdü

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Uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zaman zaman ekranlardan ve sahnelerden uzak kalan Mehmet Ali Erbil, Eskişehir’de düzenlenen özel bir sıra gecesinde yeniden hayranlarının karşısına çıktı. Erbil’in neşeli tavırları dikkat çekerken, geceden paylaşılan görüntülerdeki fiziksel değişimi de konuşuldu. Özellikle son dönemde aldığı kilolarla dikkat çeken Erbil’in görüntüleri kısa sürede ilgi gördü.

Mehmet Ali Erbil, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarının ardından yeniden sahnelerde görünmeye başladı. Türk televizyon tarihinin en tanınan şovmenlerinden biri olan Erbil, Eskişehir’de düzenlenen özel bir sıra gecesine katılarak sevenlerine sürpriz yaptı.

Gecede yakın dostu Yunus Bülbül ile birlikte mikrofon başına geçen Mehmet Ali Erbil, şarkı söyledi, davetlilerle sohbet etti ve kendine özgü esprileriyle gecenin ilgi odağı oldu.

Mehmet Ali Erbil'in son hali hayranlarını üzdü

NEŞELİ HALLERİ ESKİ GÜNLERİ HATIRLATTI

Uzun süre sağlık problemleri nedeniyle kameralardan uzak kalan Erbil’in keyfinin yerinde olduğu görüldü. Ünlü şovmenin sahnedeki enerjik tavırları ve konuklarla kurduğu sıcak iletişim, bir dönem televizyon programlarında sergilediği performansları hatırlattı.

Geceden yansıyan görüntülerde ise Erbil’in fiziksel değişimi dikkat çekti. Ünlü şovmenin önceki dönemlere kıyasla kilo aldığı görülürken, özellikle göbek ve göğüs bölgesindeki değişim takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

Mehmet Ali Erbil'in son hali hayranlarını üzdü

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Son Dakika Mehmet Ali Erbil Mehmet Ali Erbil'in son hali hayranlarını üzdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat Karsli Murat Karsli:
    buna hayran olan insan mı var? 5 1 Yanıtla
  • Sabri İnce Sabri İnce:
    Ekranlara müstekcenliği taşıyanın hayranı mı olur ? 3 0 Yanıtla
  • MERT UYSAL MERT UYSAL:
    bu adam neden haber oluyor anlamıyorum ki? memlekette tonlarca sorun var 2 0 Yanıtla
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