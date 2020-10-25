"Sürekli muhalefet yapıp ortamı geren bir ikinci divan başkanı örneği yoktur"

Son Dakika › Spor › Mehmet Bilen: Divan Başkanı sürekli muhalefet sözcüsü gibi yönetimi eleştiriyor - Son Dakika Spor

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