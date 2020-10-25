Mehmet Bilen: Divan Başkanı sürekli muhalefet sözcüsü gibi yönetimi eleştiriyor - Son Dakika

Mehmet Bilen: Divan Başkanı sürekli muhalefet sözcüsü gibi yönetimi eleştiriyor

25.10.2020 14:49
Mehmet Bilen: Divan Başkanı sürekli muhalefet sözcüsü gibi yönetimi eleştiriyor, System.String[]

"Sürekli muhalefet yapıp ortamı geren bir ikinci divan başkanı örneği yoktur""Eşref Hamamcıoğlu istifa etmelidir"Uğur Demirkırdı, İstanbul DHA - Galatasaray'da Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ile yönetim arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor.

"Sürekli muhalefet yapıp ortamı geren bir ikinci divan başkanı örneği yoktur"

"Eşref Hamamcıoğlu istifa etmelidir"

Uğur Demirkırdı, İstanbul DHA - Galatasaray'da Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ile yönetim arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri dün yapılan Divan toplantısına katılmadılar. Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun kendilerine sürekli muhalefet yapması nedeniyle sarı kırmızılı yönetim böyle bir karar alırken, son Divan toplantısında yaşananları camianın önemli isimlerden biri olan Mehmet Bilen, Demirören Haber Ajansı'na değerlendirdi. İrfan Aktar döneminin Divan Kurulu 1. Başkan yardımcısı olan ve Galatasaray kulübü eski yönetim kurulu üyesi Mehmet Bilen, "Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu seçildiği ilk günden beri devamlı kulüp başkanı ve yönetimi karşısında bir muhalefet sözcüsü gibi söylemlerde bulunmaktadır. Bu tutumuyla kulüp içince büyük sıkıntı yaratmıştır. Yönetim de bu etik dışı davranış nedeniyle Divan toplantısına katılmamıştır. Kulüp tarihinde kulüp başkanına sürekli muhalefet yapıp ortamı geren bir ikinci divan başkanı örneği yoktur" şeklinde konuştu.Eşref Hamamcıoğlu'nun haddini aşan açıklamalar da yaptığını dile getiren Mehmet Bilen şöyle devam etti: "Divan Başkanı; Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz için 'temsil yeteneğini kaybetmiştir. Gereğini yapsın' diyor. Bu çok yakışıksız bir açıklamadır. 330 oyla divan başkanı olan Hamamcıoğlu, 2500 üyenin destek verip seçtiği kulüp başkanına böyle bir söz söyleme hakkına sahip değildir, haddi de değildir. Kulübün bugün içinde bulunduğu zor koşulların yanına bir de Hamamcıoğlu faktörü eklenmiştir.""HAMAMCIOĞLU İSTİFA ETMELİDİR"Galatasaray eski yöneticisi ve divan kurulu eski Başkan yardımcısı Mehmet Bilen, mevcut Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nu eleştirerek sözlerini şu şekilde mesajlar vererek tamamladı: "En iyi yol Hamamcıoğlu'nun istifa etmesidir. Böylelikle kulübün içinde gereksiz bir tartışma ortamı kalkmış olur. Hamamcıoğlu işine gelmeyen gerçekleri dinlemek istemiyor. Denetçi raporunu okutmuyor. Gerçekleri dile getiren denetçi raporunun okunmaması için elinden geleni yapıp oldubittiye getiriyor. Tüzüğe aykırı bir davranış sergiliyor. Galatasaray Spor Kulübü içindeki birtakım gerçekler yakında ortaya çıkacak Eşref Hamamcıoğlu bu gerçeklerin gün yüzüne çıkmasını engelleyemeyecektir."

Mehmet Bilen: Divan Başkanı sürekli muhalefet sözcüsü gibi yönetimi eleştiriyor
Mehmet Bilen: Divan Başkanı sürekli muhalefet sözcüsü gibi yönetimi eleştiriyor

Mehmet Bilen, Galatasaray, Muhalefet, İstifa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Mehmet Bilen: Divan Başkanı sürekli muhalefet sözcüsü gibi yönetimi eleştiriyor - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Bolu Kuzfındık köyünde bir evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle bütün köye sıçradı Liverpool Ozan Kabak için 20 milyon sterlini gözden çıkardı Sınırın İran tarafında kalan çocukların, Azerbaycan askerlerine yaptığı sevinç gösterisi böyle görüntülendi Daha büyük bir acı yok! Otomobilin arkasında duran oğlunu fark etmeyerek 25 metre sürükledi Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen "Gey misin?" sorusuyla neye uğradığını şaşırdı Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan Hollandalı parlamenter Wilders'ın skandal paylaşımına tepki: Avrupa'nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi Gözü gibi büyüttüğü iki evladından biri mezara diğeri hapse girdi! Melek'in annesinin ağıtları köyü inletti Nihat Hatipoğlu'ndan "Otelinde içki satılıyor" iddiasına yanıt: Asla satılmadı, aklınızca benden intikam aldınız
Karantinada olması gereken kişilerin başkalarının HES koduyla İBB tesislerinde futbol oynadığı ortaya çıktı Karantinada olması gereken kişilerin başkalarının HES koduyla İBB tesislerinde futbol oynadığı ortaya çıktı         
14:38
Ermenistan ordusu tükeniyor! Bu kez de 15 yaşın altındaki çocukları cepheye sürmeye başladılar Ermenistan ordusu tükeniyor! Bu kez de 15 yaşın altındaki çocukları cepheye sürmeye başladılar         
14:15
Son Dakika! Cumhurbaşkanlığından Hollandalı siyasetçi Wilders'ın skandal paylaşımına tepki: Sistematik zorbalık bir ifade özgürlüğü meselesi değildir Son Dakika! Cumhurbaşkanlığından Hollandalı siyasetçi Wilders'ın skandal paylaşımına tepki: Sistematik zorbalık bir ifade özgürlüğü meselesi değildir         
13:55
Sinan Engin'den çarpıcı iddia: Bu açıklamalara göre yönetimin Terim'i göndermesi lazım Sinan Engin'den çarpıcı iddia: Bu açıklamalara göre yönetimin Terim'i göndermesi lazım         
13:12
Falcao'nun attığı golü öven Rıdvan Dilmen, kırmızı kartı eleştirdi: İnanılmaz, olamaz Falcao'nun attığı golü öven Rıdvan Dilmen, kırmızı kartı eleştirdi: İnanılmaz, olamaz         
12:42
TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli yeniden trafiğe kapatıldı TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli yeniden trafiğe kapatıldı         
11:50
Samsung'un Yönetim Kurulu Başkanı Lee, 78 yaşında hayatını kaybetti Samsung'un Yönetim Kurulu Başkanı Lee, 78 yaşında hayatını kaybetti         
11:14
Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in son görüntüleri ortaya çıktı! Babasına yazdığı not ise yürek dağladı Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in son görüntüleri ortaya çıktı! Babasına yazdığı not ise yürek dağladı         
10:30
İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü         
09:34
'Canı sıkıldı' diye evini terk etti, 2 gün sonra sağ salim bulundu 'Canı sıkıldı' diye evini terk etti, 2 gün sonra sağ salim bulundu         
08:14
Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı         
00:28
Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı         
20:54
Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil         
20:11
Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi         
19:16
Erkek kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın azmettiricisi Orhan Vatansever'in ifadesi ortaya çıktı Erkek kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın azmettiricisi Orhan Vatansever'in ifadesi ortaya çıktı         
17:55
TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama         
15:53
Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor         
14:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2020 14:58:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mehmet Bilen: Divan Başkanı sürekli muhalefet sözcüsü gibi yönetimi eleştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei