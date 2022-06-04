Mehmet Fatih Medresesi 11. dönem mezunlarını verdi

Karadağ'da Balkan Savaşları'nın ardından kapanan ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından 2008'de yeniden yaptırılan Mehmet Fatih Medresesi (İmam Hatip Lisesi), 11'inci mezunlarını verdi.

Başkent Podgorica'da düzenlenen, 81 öğrencinin mezun olduğu törene, Karadağ Başbakan Yardımcısı Ervin İbrahimovic, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic ve Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan'ın yanı sıra çok sayıda yerel siyasetçi, davetli ve öğrenci katıldı.

Fejzic, burada yaptığı konuşmada, "Kitabın, akıllı insan için bahçe, bilginin ise özgürlüğe giden yol olduğunu söylerler. Özgür olabilmeniz için, bilgi sahibi olmanız gerekli. Bugün kurumumuzdan mezun oluyorsunuz. Yavaşça kanatlarınızı çırpıyorsunuz ve uçuşunuz aldığınız eğitime göre değişecek. Sadece uçuşunuz değil ayrıca özgürlüğünüz de aldığınız eğitime göre değişecek. Akıllı, şerefli ve dürüst olun." dedi.

Medrese Müdürü Amer Sukurica, büyük başarılar için sabır ve vaktin gerekli olduğunun altını çizerek, mezun öğrencilere hayatlarında başarılar diledi.