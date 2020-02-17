Mehmet Öncü, yeni klibini çıkarmaya hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin Mehmet Öncü, yeni klibini çıkarmaya hazırlanıyor - Son Dakika Magazin

Mehmet Öncü, yeni klibini çıkarmaya hazırlanıyor

7 saat önce

Mehmet Öncü'nün 'Zindan' adlı yeni klibi, Mart ayında müzikseverler ile buluşacak.

Mehmet Öncü, yeni klibini çıkarmaya hazırlanıyor, System.String[]

Mehmet Öncü'nün 'Zindan' adlı yeni klibi, Mart ayında müzikseverler ile buluşacak.


'Yine de Sen Bilirsin' teklisiyle çıkış yapan Mehmet Öncü'nün 'Zindan' adlı yeni klibi, Mart ayında müzikseverler ile buluşacak. Mehmet Öncü'nün yeni klibi 'Zindan'ın aranjesi Mert Ustaoğlu'na, mastering çalışması Emre Kıral'a ait olduğu belirtilirken, yönetmenliğini ise Daniel Bauer üstlendiği bildirildi. Almanya'nın Schwarzwald Bölgesi'nde çekimi yapılan albüm kliplerinin senaryosunu ise Mehmet Öncü'nün kaleme aldığı söylendi.


2017 yılında yayınladığı 'Yine de Sen Bilirsin' adlı single şarkısını dinleyicilerin beğenisine sunan Mehmet Öncü, 2019'da ise 'iki Yüz' adlı klibini çekti. Öncü'nün 'İki Yüz' adlı single çalışması 'Case Music' etiketi ile tüm dijital platformlarda, klibi ise sosyal platformlarda yerini aldı.


Genellikle Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok yerinde sahne alan sanatçı, Türkiye'de ise daha çok yaz aylarında ve festivallerde sevenleriyle buluşuyor. - İSTANBUL

Almanya, Avrupa, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:55 Kaynak: İHA
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