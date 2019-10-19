Son Dakika Haberleri: Mehmet Özdilek: "Taraftarımızın desteği ile 3 puanı alacağımıza inanıyorum..."
Son Dakika Spor Mehmet Özdilek: 'Taraftarımızın desteği ile 3 puanı alacağımıza inanıyorum...'

Mehmet Özdilek: "Taraftarımızın desteği ile 3 puanı alacağımıza inanıyorum..."

1 saat önce

Atatürk Stadı'nda Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Mehmet Özdilek:

Atatürk Stadı'nda Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.


Yeşil-siyahlılarda milli arada göreve getirilen Mehmet Özdilek ilk sınavına çıkacak.


Denizlispor'da sakatlığı süren golcü Hugo Rodallega mücadelede forma giyemeyecek.


Teknik direktör Mehmet Özdilek, Fenerbahçe'yi yenecek güçte olduklarını söyledi.


Milli arayı çok iyi değerlendirdiklerini ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Yeni bir sayfa açmak istiyoruz. İyi hazırlandık, rakibimizi iyi analiz ettik. Taraftarımızın desteği ile 3 puanı alacağımıza inanıyorum" dedi. Başkan Ali Çetin de teknik ekip ve futbolculara güvenenin tam olduğunu dile getirdi.


Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP ve loca önü 400, kapalı D-B üst 350, A-E üst ve alt 250, maraton ve aile tribünü 200, kale arkası ile misafir tribün ise 100 TL olarak belirlendi.


DENİZLİSPOR muhtemel 11'i şu şekilde...


Stackhowiak- Lopes, Sapunaru, Oğuz, Bergdich, Murawski, Olcay, Zeki, Barrow, Sackey, Estupinan


Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Özdilek, Fırat Aydınus, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:06 
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