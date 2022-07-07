Mehmet Özhaseki, Mustafa Ceceli'yle arasında geçen konuşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattı: Hacdayım ama tavaf edemiyorum

AK Parti Yerel Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı dün gerçekleşen 'Önceki Dönem Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu. Özhaseki'nin konuşmasının bir bölümünde Mustafa Ceceli ile ilgili açıklaması gündem oldu.

"HAYRANLARIN KABEYİ Mİ BASTI?"

Konuşmasında Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönerek şu ifadeleri kullandı: "Bir müddet önce Kabe'den Mustafa Ceceli aradı. Bildiğimiz bir sanatçı, küçük genç bir kardeşimiz. Dedi ki; "Mehmet Abi ben Hac'dayım ama tavaf edemiyorum. Mustafa ne oldu hayırdır dedim, hayranların Kabe'yi mi bastı, niye tavaf edemiyorsun?

"ELİMİ AÇTIRIYORLAR, ERDOĞAN DİYE DUAYA BAŞLIYORLAR"

'Hayır abi değil...Önümde bir Türk Bayrağı var, bütün Hüccac; esmer, Uzak Doğu'dan gelmiş sarı benizliler, küçük boylular önce geliyorlar Kabe'de beni durduruyorlar, bayrağı öpüyorlar sonra da elimden tutup Kabe'ye çeviriyorlar benim elimi açtırıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan diye duaya başlıyorlar"