Son Dakika Haberleri: Mehmet Zeki Çelik: Galiba 1 pozisyonları var
Son Dakika Spor Mehmet Zeki Çelik: Galiba 1 pozisyonları var

Mehmet Zeki Çelik: Galiba 1 pozisyonları var

7 saat önce

İzlanda ile 0-0 berabere kalarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılmayı son maçlar öncesinde garantileyen A Milli Takımı'nın savunma oyuncularından Mehmet Zeki Çelik, galibiyeti çok istediklerini yine de EURO 2020'ye katılma hakkı elde ettikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Mehmet Zeki Çelik: Galiba 1 pozisyonları var, System.String[]

İzlanda ile 0-0 berabere kalarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılmayı son maçlar öncesinde garantileyen A Milli Takımı'nın savunma oyuncularından Mehmet Zeki Çelik, galibiyeti çok istediklerini yine de EURO 2020'ye katılma hakkı elde ettikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.


Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Zeki, "İzlanda gerçekten çok zorlu bir ekip. Fizikleri üst düzeyde ve sürekli uzun top oynadılar. Bizi taçlarla, kornerlerle zorladılar. Galiba bir tane pozisyonları var. Biz de pozisyonlar bulduk, kaçırdık. Maç gitti geldi. Ama galibiyeti gerçekten çok istiyorduk. Olmadı. Beraberlik de bizi şampiyonaya götürüyordu. Bu sonucu aldığımız için çok mutluyuz. İnşallah daha iyi olacağız." diye konuştu.


Avrupa Şampiyonası'na çok iyi hazırlanacaklarını ve başarılı olmak istediklerini aktaran Zeki, "Oraya en iyi şekilde hazırlanacağız. Herkes çok formda. Çalışmaya devam edeceğiz. İlk günden beri 'gideceğiz inanın" dedik. Maçlar kazanıldıkça takımda kendine güvenerek oynadı. Sonuçta elde ettik." ifadelerini kullandı.


Taraftarlara da büyük destekleri için teşekkür eden Zeki Çelik, "Başarı geldikçe onlar da bize destek oldu. Bütün maçlarda bize destek oldular." şeklinde konuştu.


Zeki, Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri düşünmek için önlerinde zaman olduğunu ve halen maçın heyecanını yaşadıklarını da sözlerine ekledi.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:01 
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