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Mehmetçik için sefer helvası hazırlandı

28 dakika önce

Edirne esnafı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e moral vermek için sefer helvası hazırladı.

Mehmetçik için sefer helvası hazırlandı, System.String[]

Edirne esnafı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e moral vermek için sefer helvası hazırladı.

Osmanlı'da sefere çıkan orduya güç vermesi için hazırlanan helva geleneğini devam ettiren esnaf, şekerlemeci Arif Meriç'in imalathanesinde, 41 çeşit baharat, kuru meyveler ve şerbeti Selimiye Camisi'nden alınan suyla yapılan helva pişirdi.

Marşlar eşliğinde bir kazan helva hazırlayan esnaf, daha sonra Fetih Suresi'ni okuyup Türk ordusunun başarısı için dua etti.

"Bu sefer helvası askerlerimizin gücüne güç katacak"

Şekerlemeci Arif Meriç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kahraman Mehmetçik'in Suriye'de destan yazdığını söyledi.

Türk askerinin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Meriç, "Bu öyle bir helva ki, bu sefer helvası askerlerimizin gücüne güç katacak. Askerlerimiz oraya barışı getirip bütün dünyaya huzur verecek. Helvamızın içerisinde güç veren tatlı baharatlar var. Dualarla hazırladığımız bu helva, askerimize sıhhat ve afiyet getirecek." ifadelerini kullandı.

Esnaf Bahri Dinar da harekatta Türk milletinin kalbinin Suriye'de görev yapan askerler için attığını belirterek, Mehmetçik'in zaferi için dua ettiklerini kaydetti.

Hazırlanan bir kazan helva, "Kahraman Mehmetçik'e güç ve kuvvet vermesi için" notuyla Şanlıurfa Valiliğine gönderildi.

Edirne, Meriç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:20 Kaynak: AA
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