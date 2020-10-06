Mehmetçik Vakfı Pandemi döneminde de ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilciliği bulunduğumuz pandemi süreci günlerinde de kısıtlı da olsa ziyaretlerine devam ediyor. Şehit Gazi yakınlarının ziyaretleri yanı sıra, protokol ziyaretlerine de devam ediliyor.

TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilcisi E. Albay Alp Arslan Eryılmaz ve İdari İşler Uzmanı Levent Tizgili, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Prof.Dr. Ömer Çomaklı ile Erzurum Devlet Su İşleri 8'inci Bölge Müdürü Emrah Köleğlu ve Bölge Müdür Yardımcısı Muhyettin Eroğlu'nu ziyaret etti.

Yapılan ziyaretlerde; Vakıf Temsilcisi, Mehmetçik Vakfı'nın çalışmaları hakkında bilgiler vermiş ve açıklamalarda bulundu Eryılmaz, 1982 yılında kurulan Vakfın, vatan hizmeti esnasında şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere belirlenen yardım kapsamında, ölüm ve maluliyet yardımı yaptığını ifade etti.

Eryılmaz, ayrıca Mehmetçik Vakfının, Gazi ve engelli Mehmetçiklerin çocuklarına bakım ve öğrenim desteği sağladığını belirtti.

Mehmetçik Vakfı'nın icra ettiği faaliyetler ile ülke düzeyinde sosyal adaletin, toplumsal barışın ve ulusal birliğin güçlenmesine katkıda bulunduğunu vurgulayan Eryılmaz, hedeflerinin Vakıf'a bağışta bulunanlar ile kendilerine yardım edilen Mehmetçik ve aileleri arasındaki sevgi ve güven duygularını, sosyal destek faaliyetleri ile güçlendirerek, yüce Türk ulusunun takdirine layık olmaya çalıştıklarını vurguladı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Ömer Çomaklı ve DSI Bölge Müdürü; Emrah Köleoğlu, milli ve manevi değerleri yüksek Türk ulusunun takdirine layık, örnek bir yardım kuruluşu olan Mehmetçik Vakfının her zaman yanında olduklarını belirttiler. - ERZURUM