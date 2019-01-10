Meke Gölü'ne Kar Desteği

Konya
'nın Karapınar
ilçe merkezinde yağışın ardından biriken karlar, belediye ekiplerince toplanıp kamyonlarla Meke Gölü'ne götürülüyor.
Karapınar'da 2 gündür etkili olan yağış nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı 25 santimetreye kadar ulaştı.
Belediye ekipleri, ilçe merkezindeki karları toplayıp, su seviyesi düşen, 8 kilometre uzaktaki Meke Gölü'ne taşıyor.
Çalışmaları yakından takip eden Karapınar Belediye Başkan Yardımcısı Emre Özsoy, ana ve ara yollar ile kaldırımlarda biriken kar kütlelerinin belediye ekipleri tarafından temizlendiğini söyledi.
Özsoy, "50 personelimiz, 30 iş makinesiyle özveriyle çalışmalara katılıyor. İş makineleri tarafından toplanan karlar, kamyonlarla kuruyan Meke Gölü'ne dökülmeye başlandı. Dökülen karların gölümüzün su seviyesinin artmasına katkısı olacağını ümit ediyoruz." dedi.