Son Dakika Haberleri: Meke Gölü'ne Kar Desteği

Meke Gölü'ne Kar Desteği

12 dakika önce

Konya'nın Karapınar ilçe merkezinde yağışın ardından biriken karlar, belediye ekiplerince toplanıp kamyonlarla Meke Gölü'ne götürülüyor.

Meke Gölü'ne Kar Desteği, System.String[]
Konya'nın Karapınar ilçe merkezinde yağışın ardından biriken karlar, belediye ekiplerince toplanıp kamyonlarla Meke Gölü'ne götürülüyor.

Karapınar'da 2 gündür etkili olan yağış nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı 25 santimetreye kadar ulaştı.

Belediye ekipleri, ilçe merkezindeki karları toplayıp, su seviyesi düşen, 8 kilometre uzaktaki Meke Gölü'ne taşıyor.

Çalışmaları yakından takip eden Karapınar Belediye Başkan Yardımcısı Emre Özsoy, ana ve ara yollar ile kaldırımlarda biriken kar kütlelerinin belediye ekipleri tarafından temizlendiğini söyledi.

Özsoy, "50 personelimiz, 30 iş makinesiyle özveriyle çalışmalara katılıyor. İş makineleri tarafından toplanan karlar, kamyonlarla kuruyan Meke Gölü'ne dökülmeye başlandı. Dökülen karların gölümüzün su seviyesinin artmasına katkısı olacağını ümit ediyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:41 Kaynak: AA

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